Fallout : la saison 2 est officialisée par Amazon Prime Video

Amazon Prime Video annonce renouveler la série Fallout en lui accordant une saison 2. Ce n’était pas réellement une surprise sachant qu’elle connaît un joli succès. De plus, des indices avaient déjà montré que le tournage était en préparation.

Saison 2 annoncée pour Fallout

Bien que le succès soit au rendez-vous, Amazon ne communique pas de données précises. La série « fait partie des trois titres les plus regardés de l’histoire de Prime Video » et « la première saison est la saison d’une série la plus regardée au niveau mondial depuis la première de Le Seigneur des anneaux : Les anneaux du pouvoir », indique la plateforme. On retrouve 8 épisodes, ils sont tous sortis la semaine dernière.

Se déroulant à Los Angeles, l’adaptation de Fallout par Amazon est racontée à travers trois perspectives différentes : Lucy (Ella Purnell), habitante du coffre-fort, Maximus (Aaron Moten), membre de la Confrérie de l’Acier, et La Goule (Walton Goggins). Plutôt qu’une adaptation directe du jeu de rôle post-apocalyptique de Bethesda, il s’agit d’une nouvelle histoire se déroulant dans le même univers.

FALLOUT will be back for SEASON 2. pic.twitter.com/zQ7pJXz7V1 — Prime Video (@PrimeVideo) April 18, 2024

Amazon ne partage aucune information sur la saison 2. Rien n’est dit sur le casting, le nombre d’épisodes ou encore la date de sortie. Il va falloir patienter pour avoir ces détails.

Le succès de la série Fallout s’inscrit en tout cas dans la lignée des adaptations de jeux vidéo, dont The Last of Us et Super Mario Bros Le Film.