Fallout : la saison 2 de la série est déjà en préparation

La saison 1 de Fallout n’a pas encore débuté sur Amazon Prime Video que la saison 2 est déjà en préparation. En soi, elle n’a pas encore été officialisée par Amazon, mais la production a déjà reçu un crédit d’impôt en Californie pour de nouveaux épisodes.

La série s’est vue offrir un crédit d’impôt de 25 millions de dollars pour délocaliser le tournage de l’État de New York vers la Californie pour la saison 2. Comme dit précédemment, Amazon Prime Video n’a pas annoncé de renouvellement pour l’adaptation de la franchise de jeux vidéo de Bethesda, mais ce déménagement est un très bon signe qu’une deuxième saison est en préparation.

Fallout sera diffusée sur Prime Video dans le monde entier à partir du 11 avril. La première saison, tournée dans l’État de New York et le New Jersey, se déroule 200 ans après l’apocalypse nucléaire des années 1950 qui a anéanti la civilisation moderne. Ella Purnell incarne Lucy, une jeune femme idéaliste née sous terre dans un abri antiatomique luxueux, qui ne sait rien des terres désolées qui l’entourent. Mais lorsque des personnes font du mal à ses proches, Lucy est obligée de quitter son abri et de se frayer un chemin dans le monde réel d’en haut.

Fallout est l’une des 12 séries à bénéficier d’une incitation globale de 153 millions de dollars de la part de la Commission du film de Californie. Parmi les autres séries bénéficiant de cette aide figurent NCIS : Origins, Dr. Odyssey, et Grotesquerie.