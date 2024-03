Fallout : la série a le droit à une nouvelle bande-annonce et un nouveau calendrier de sortie

Amazon diffuse aujourd’hui la nouvelle bande-annonce de sa série Fallout. Elle sera disponible en streaming sur Prime Video.

La nouvelle bande-annonce reprend en grande partie les mêmes thèmes que la première, en suivant une habitante des voûtes nommée Lucy (Ella Purnell) qui se rend dans le Wasteland pour découvrir à quel point les choses sont devenues dangereuses deux siècles après l’apocalypse. La série est grinçante et violente, comme on peut s’y attendre d’une série post-apocalyptique, mais elle l’équilibre avec un sens de l’humour loufoque et un style rétrofuturiste ludique. Par exemple, un robot Mister Orderly qui veut simplement prélever les organes de Lucy.

Le trailer présente également deux nouveaux personnages, Moldaver (Sarita Choudhury) et Ma June (Dale Dickey). Nous devrons attendre encore un peu avant de connaître l’histoire complète, mais ces deux personnages joueront un rôle essentiel au fur et à mesure que l’histoire prendra de l’ampleur.

Contrairement à d’autres adaptations de jeux au cinéma ou en série TV, la série Fallout n’adapte pas strictement l’histoire d’un jeu spécifique. Elle raconte plutôt une histoire originale qui se déroule dans le monde de Fallout et explore des thèmes similaires.

La série Fallout sera disponible le 11 avril sur Amazon Prime Video. C’est un jour plus tôt que ce qui avait été annoncé initialement. De plus, tous les épisodes seront disponibles à cette date, alors qu’il était jusqu’à présent question d’avoir un épisode par semaine.