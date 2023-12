La série Fallout a droit à son premier trailer

Bien avant sa sortie, la série Fallout d’Amazon faisait déjà beaucoup parler d’elle. Entre joueurs inquiets et public non convaincu par d’autres adaptations de licence, les fans étaient pour le moins mitigés. Pour leur donner une idée plus précise de ce à quoi on peut s’attendre, Amazon Prime vient de publier son premier teaser pour le show. Et si c’est bien peu pour avoir une idée précise, on retrouve cependant pas mal de moments et contenus directement inspirés des jeux. La fameuse scène de sortie de l’abri et les luttes intestines qui le ravagent, une faune hostile au possible, mais aussi des vertibirds, goules cow-boys et armures assistées sont ainsi de la partie.

On retrouve même à la fin du teaser le monde au moment où les bombes sont tombées. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Fallout raconte l’histoire post-apocalyptique des Etats-Unis après qu’un conflit nucléaire ait ravagé le pays. Comme les jeux, la série va raconter son histoire par le biais d’une survivante d’un des nombreux abris anti-nucléaire conçus par le gouvernement. Et, si la série suit les jeux, tout n’est pas rose dans ce bunker à grande échelle. Les abris auraient en effet été conçus pour mener des expériences dans des conditions particulières. Quoi qu’il en soit, nous nous ferons un avis le 12 avril 2024, date de sortie de la série sur Prime Video.