Les Anneaux de pouvoir : saison 3 officialisée pour la série Le Seigneur des Anneaux

Amazon confirme qu’il y aura bel et bien une saison 3 pour sa série Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir sur Prime Video. Pour le coup, le service de streaming a pris son temps pour faire l’annonce, puisque la saison 2 s’est terminée en octobre dernier.

Saison 3 pour Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir

Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir a attiré plus de 170 millions de spectateurs dans le monde « et continue d’être l’un des principaux moteurs d’Amazon pour les nouvelles adhésions à Prime », affirme le groupe dans un communiqué.

Amazon ne dit pas grand-chose dans son communiqué. En revanche, The Hollywood Reporter dispose de quelques informations. Le tournage va débuter au printemps aux Studios de Shepperton au Royaume-Uni et la série effectuera un saut temporel majeur dans les nouveaux épisodes, Sauron fabriquant désormais l’emblématique Anneau unique. Voici le synopsis : « La saison 3 se déroule au plus fort de la guerre des Elfes contre Sauron, alors que le Seigneur des Ténèbres cherche à fabriquer l’Anneau unique qui lui donnera l’avantage dont il a besoin pour gagner la guerre et conquérir enfin toute la Terre du Milieu ».

La guerre des Elfes s’est déroulée au cours du Second Âge de l’auteur J.R.R. Tolkien et a constitué la première grande bataille de la Terre du Milieu contre Sauron. C’est une bataille qui se déroule avant l’affrontement vu dans le prologue des films Le Seigneur des Anneaux, qui était la guerre de la Dernière Alliance.

Au niveau des réalisateurs et réalisatrices, la saison 3 retrouvera Charlotte Brandstrom (qui s’était occupée des deux premiers épisodes de la première saison et des cinq premiers épisodes la deuxième saison). Il y aura également le retour de Sanaa Hamri (qui s’était occupée de trois épisodes pour la saison 2). Et Stefan Schwartz (The Boys, The Walking Dead) sera le petit nouveau cette année.

Il n’y a pas encore une date de sortie pour la saison 3 de Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir sur Amazon Prime Video.