Les Anneaux de Pouvoir saison 2 : l’audience est en chute libre par rapport à la première saison

Un peu plus d’un mois après le démarrage de sa diffusion, la deuxième saison de la série Les Anneaux de pouvoir peine à retrouver l’engouement des débuts sur Prime Video. Amazon vient en effet de partager les chiffres de visionnage, et ils sont loin, très loin d’être à la hauteur des attentes. Avec à peine 55 millions de « spectateurs » sur les 34 premiers jours, cette saison affiche un score d’audience particulièrement décevant comparativement à la première saison qui était parvenue à attirer 25 millions de curieux dès le premier jour, cumulant 150 millions de spectateurs au total.

L’audience réelle de la série pourrait même être encore plus faible sachant qu’Amazon semble inclure tous ceux qui n’ont visionné qu’une partie de la série (et vu le nombre de déçus qui ont probablement lâché l’affaire avant la fin…). En comparaison, une série comme Fallout a enregistré plus de 65 millions de spectateurs en 16 jours, surpassant largement une série dont le coût global se rapprocherait du milliard de dollars. Les critiques extrêmement mitigées sur la première saison expliquent expliquent sans doute en partie cette baisse générale d’intérêt. Pour rappel, seuls 45 % des spectateurs avaient terminé la première saison des Anneaux de pouvoir (votre serviteur fait partie de ceux qui n’ont pas pu aller jusqu’au bout). Sans aucun doute LA déception audiovisuelle de ces 10 dernières années.