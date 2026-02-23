TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones MWC 2026 : Honor va dévoiler le Magic V6, le Robot-Phone… et un robot humanoïde
Smartphones

MWC 2026 : Honor va dévoiler le Magic V6, le Robot-Phone… et un robot humanoïde

2 min.
23 Fév. 2026 • 18:27
0

À quelques jours du MWC 2026 de Barcelone, Honor multiplie les teasers et promet une conférence riche en annonces. La marque chinoise prévoit notamment de dévoiler plus tôt que prévu son nouveau smartphone à écran pliable, le Honor Magic V6.  Ce calendrier est surprenant sachant que les précédents modèles, comme le Magic V5 lancé en août 2025, avaient été officialisés au second semestre.

Honor Robots

D’après les premières informations issues de différentes fuites, le Magic V6 conserverait un design proche de son prédécesseur tout en intégrant la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5. Sa batterie atteindrait environ 7 000 mAh, un atout majeur sur le segment des pliables haut de gamme.

Honor se lance dans la robotique

Mais l’innovation ne s’arrête pas au smartphone. Honor annonce en effet également son entrée dans l’univers de la robotique humanoïde. Dans une vidéo promotionnelle consacrée au Magic V6, on distingue aisément une main robotique qui suggère un écosystème connecté entre le mobile et le robot.

La marque évoque aussi depuis plusieurs mois un mystérieux “Robot Phone”, qui sera exposé à Barcelone sans qu’une date de commercialisation ne soit confirmée. Honor promet : « Nous avons combiné une robotique de pointe avec l’expérience mobile ultime. Le résultat ? Quelque chose qu’il faut voir pour le croire. L’aventure commence le 1er mars à Barcelone ! » Si l’on s’en tient à la page qui lui est consacrée, le robot phone devrait ressembler à un capteur gimbal « intelligent », capable de sortir du boitier du smartphone et probablement de se mouvoir comme la tête d’un mini-robot.

Un écosystème élargi au PC et à la tablette

Outre le Magic V6, Honor présentera également un nouvel ordinateur portable, le MagicBook Pro 14, ainsi qu’une tablette Android MagicPad 4. La conférence du 1er mars s’annonce stratégique pour la marque, qui semble vouloir dépasser le simple smartphone pour bâtir un écosystème technologique largement élargi, mêlant mobilité et robotique.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

honor-400 Serie Mobiles / Tablettes

Honor confirme la date de présentation de l’Honor 400 et dévoile le nouveau design de la gamme

Honor caméra robot Mobiles / Tablettes

Honor a conçu un smartphone avec une caméra « robotisée »

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

PSG OM Football Joueurs

Streaming illégal : la justice française oblige Proton VPN à bloquer 31 sites sportifs

23 Fév. 2026 • 20:15
0 Internet

Le tribunal judiciaire de Paris a condamné Proton VPN à bloquer 31 sites de streaming dans deux ordonnances, rejetant...

Evangelion Yoko Taro

Nouvelle série Evangelion : le studio Khara relance la saga culte avec Yoko Taro (NieR) aux commandes

23 Fév. 2026 • 19:01
0 Geekeries

À l’occasion du 30e anniversaire de Neon Genesis Evangelion, une nouvelle série animée vient d’être...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 23 février

23 Fév. 2026 • 17:59
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

marstek venus D Tests

Test Marstek Venus D : la batterie solaire plug & play et évolutive qui maximise l’autoconsommation

23 Fév. 2026 • 17:26
0
Jean-Baptiste Kempf VLC

Le créateur de VLC menace de quitter la France et s’explique

23 Fév. 2026 • 17:14
1 Hors-Sujet

Jean-Baptiste Kempf, co-créateur de VLC et président de VideoLAN, menace de quitter la France après que le ministère de la...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article RCS : Apple teste le chiffrement entre iPhone et Android avec iOS 26.4 bêta 2

RCS : Apple teste le chiffrement entre iPhone et Android avec iOS 26.4 bêta 2

23 Feb. 2026 • 19:41

image de l'article Bêta 2 pour iOS 26.4, macOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 et visionOS 26.4

Bêta 2 pour iOS 26.4, macOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 et visionOS 26.4

23 Feb. 2026 • 19:13

image de l'article Apple Music : Playlist Playground ne s’appuie pas sur Apple Intelligence et fonctionne sur Android

Apple Music : Playlist Playground ne s’appuie pas sur Apple Intelligence et fonctionne sur Android

23 Feb. 2026 • 19:01

image de l'article Apple TV : un show de 3 000 drones pour Monarch : Legacy of Monsters, et c’est un record !

Apple TV : un show de 3 000 drones pour Monarch : Legacy of Monsters, et c’est un record !

23 Feb. 2026 • 18:40

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site