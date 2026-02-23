MWC 2026 : Honor va dévoiler le Magic V6, le Robot-Phone… et un robot humanoïde

À quelques jours du MWC 2026 de Barcelone, Honor multiplie les teasers et promet une conférence riche en annonces. La marque chinoise prévoit notamment de dévoiler plus tôt que prévu son nouveau smartphone à écran pliable, le Honor Magic V6. Ce calendrier est surprenant sachant que les précédents modèles, comme le Magic V5 lancé en août 2025, avaient été officialisés au second semestre.

D’après les premières informations issues de différentes fuites, le Magic V6 conserverait un design proche de son prédécesseur tout en intégrant la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5. Sa batterie atteindrait environ 7 000 mAh, un atout majeur sur le segment des pliables haut de gamme.

Honor se lance dans la robotique

Mais l’innovation ne s’arrête pas au smartphone. Honor annonce en effet également son entrée dans l’univers de la robotique humanoïde. Dans une vidéo promotionnelle consacrée au Magic V6, on distingue aisément une main robotique qui suggère un écosystème connecté entre le mobile et le robot.

La marque évoque aussi depuis plusieurs mois un mystérieux “Robot Phone”, qui sera exposé à Barcelone sans qu’une date de commercialisation ne soit confirmée. Honor promet : « Nous avons combiné une robotique de pointe avec l’expérience mobile ultime. Le résultat ? Quelque chose qu’il faut voir pour le croire. L’aventure commence le 1er mars à Barcelone ! » Si l’on s’en tient à la page qui lui est consacrée, le robot phone devrait ressembler à un capteur gimbal « intelligent », capable de sortir du boitier du smartphone et probablement de se mouvoir comme la tête d’un mini-robot.

Un écosystème élargi au PC et à la tablette

Outre le Magic V6, Honor présentera également un nouvel ordinateur portable, le MagicBook Pro 14, ainsi qu’une tablette Android MagicPad 4. La conférence du 1er mars s’annonce stratégique pour la marque, qui semble vouloir dépasser le simple smartphone pour bâtir un écosystème technologique largement élargi, mêlant mobilité et robotique.