Meta annonce qu’Horizon Worlds restera finalement accessible en VR sur Quest

Revirement express chez Meta. Alors que le groupe venait d’annoncer la fin du support VR de Horizon Worlds sur ses casques Quest à partir du 15 juin 2026, la plateforme sociale restera finalement disponible en réalité virtuelle. L’information a été confirmée par Andrew Bosworth, CTO de Meta, à l’occasion d’une session de questions-réponses sur Instagram, puis validée par un porte-parole de l’entreprise.
Bosworth explique confirme donc l’une des volte-face les plus rapides de ces dernières années ; « Nous avons décidé, aujourd’hui même, de maintenir Horizon Worlds en VR ». Ce retour en arrière intervient quelques jours seulement après la publication d’un calendrier de retrait détaillé sur les forums communautaires de Meta. Autrement dit, la stratégie semblait déjà actée… avant d’être rapidement corrigée.
Cette hésitation illustre la réalité plus large du pari Reality Labs. Depuis 2021, la division aurait accumulé environ 73 milliards de dollars de pertes (soit autour de 67 milliards d’euros), et ce malgré des investissements massifs qui couvrent aussi l’AR, les lunettes connectées et une partie de la R&D en IA. Dans le même temps, les ventes de casques Quest auraient reculé d’environ 16% entre 2024 et 2025, selon des estimations de marché.
Meta ne cache pas où se situent désormais les relais de croissance. Bosworth résume l’équation : « Il y a un public bien plus large sur mobile […] et laisser l’équipe construire d’abord pour mobile augmente leur progression ». La version iOS/Android d’Horizon Worlds aurait ainsi dépassé 45 millions de téléchargements cumulés, avec une progression notable depuis le début de 2026. Malgré tout, les dépenses des utilisateurs dans le métavers restent encore modestes au regard des montants investis.
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