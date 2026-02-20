TENDANCES
Logiciels

Meta « sépare » Horizon Worlds de sa plateforme Meta Quest (Quest VR)

2 min.
20 Fév. 2026 • 11:50
0

Après des années d’échec, Meta opère un virage majeur dans sa stratégie métavers. Le groupevient en effet d’annoncer la dissociation officielle de sa plateforme Horizon Worlds de l’écosystème Quest VR. Cette décision marque un éloignement (pour ne pas dire un effacement) du projet initial d’un univers immersif unifié, pensé comme le futur centre névralgique des interactions en ligne.

Dans un billet publié par Samantha Ryan, vice-présidente Content chez Reality Labs, Meta acte la fin de la synergie : « Nous séparons explicitement notre plateforme Quest VR de Worlds afin de laisser plus d’espace de croissance à chacun des produits. » Avant d’ajouter : « Nous renforçons notre engagement envers l’écosystème des développeurs VR tout en orientant Worlds presque exclusivement vers le mobile. »

Horizon Worlds veut séduire au-delà de la VR

Développé en parallèle sur mobile et web depuis 2023, Horizon Worlds adopte désormais une approche « mobile-first ». Ce repositionnement le rapproche de plateformes comme Roblox ou Fortnite, où les mondes et expériences créés par les utilisateurs peuvent ainsi être monétisés à très grande échelle.

Facebook Horizon

Meta mise sur sa puissance sociale pour accélérer la croissance : connecter ces expériences à « des milliards de personnes sur les plus grands réseaux sociaux du monde » constitue un levier stratégique évident.

Quest VR recentré sur le gaming et l’écosystème

Malgré la fermeture récente de plusieurs studios internes VR, Meta assure vouloir soutenir les développeurs tiers. Nouveaux outils de monétisation, meilleure mise en avant des contenus et onglet « Deals » figurent parmi les mesures annoncées.

Alors que Meta continue d’investir dans de futurs casques Quest, cette réorganisation illustre une ambition plus pragmatique, qui est de rendre le métavers économiquement viable, quitte à le fragmenter pour mieux l’adapter aux usages dominants.

