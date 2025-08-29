Meta : bientôt des PNJs dopés à l’IA dans le métavers Horizon Worlds

Meta s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa stratégie mêlant intelligence artificielle et métavers. Le géant du réseau social a en effet annoncé que les développeurs d’Horizon Worlds pourront bientôt créer des personnages non-joueurs (PNJ) dopés à l’IA générative, des PNJs tout de même capables de tenir des conversations fluides et naturelles avec les joueurs via un système de chat vocal intégré. Accessible depuis le Worlds Desktop Editor, cette fonctionnalité permettra non seulement de personnaliser l’apparence des PNJs, mais aussi de leur attribuer une histoire et des instructions dictant leurs comportements. Meta avait déjà testé ce type de personnages par le passé, mais c’est la première fois que les créateurs de contenu disposeront d’outils pour concevoir eux-mêmes ces avatars interactifs.

Pour les joueurs, cette évolution promet des interactions plus riches et dynamiques, loin des réponses figées habituellement associées aux PNJ. Dans une démonstration publiée sur son blog, Meta a montré comment ces personnages pouvaient être adaptés à différents univers virtuels, citant notamment Bobber Bay Fishing ou Profit or Perish comme premiers exemples de cette intégration. Cette annonce intervient à quelques semaines de l’événement Connect, durant lequel la firme pourrait dévoiler d’autres projets mêlant IA et réalité virtuelle.