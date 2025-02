Horizon Worlds : Meta lance une version desktop de l’outil de création de son Metaverse

Si les casques Meta Quest se vendent plutôt bien, les affaires sont en revanche plus mal embarquées pour le metaverse Horizon Worlds, qui peine à convaincre les amateurs de technologies XR. Indice peut-être de cette désaffection, Meta vient de lancer la version desktop (et preview) du Desktop Editor pour Horizon Worlds, un outil similaire à Unity qui permet aux créateurs de fabriquer des zones d’activité virtuelles dans Horizon Worlds. Cette version desktop a été conçue pour être encore plus performante que l’éditeur VR natif du Quest, désormais obsolète et que Meta ne mettra plus à jour. Meta semble donc espérer qu’Horizon Worlds puisse séduire un plus large public en dehors de l’environnement VR, ce qui est à tout le moins un énorme pari sachant que le métaverse avait été pensé au départ pour les technologies immersives. Mais après tout, le succès de Roblox prouve qu’il y a peut-être quelque chose à glaner sur des supports plus « classiques ».

A noter toutefois que la prévisualisation en VR reste toujours possible avec cette version desktop (le casque Meta Quest 2 ou 3 étant alors connecté au PC), mais cette prévisualisation n’est plus obligatoire. Meta ne se donne plus beaucoup de temps pour faire réussir son métaverse : Andrew Bosworth, en charge des technologies VR/XR chez Meta, a récemment déclaré que l’entreprise se donnait encore un an pour faire décoller Horizon Worlds, sans quoi des décisions importantes devraient être prises.