Meta abandonne Horizon Workrooms et accélère son virage hors du métavers

Après avoir lourdement réduit les effectifs et supprimé 4 de ses studios, Meta poursuit sa restructuration dans la réalité virtuelle. Le groupe a annoncé la fermeture de Horizon Workrooms, son application dédiée aux réunions professionnelles en VR, à compter du 16 février 2026. Lancée pour proposer des espaces de collaboration immersifs aux entreprises, la plateforme sera définitivement mise hors ligne, avec suppression de l’accès aux données après cette date.

Un repositionnement stratégique vers d’autres priorités

Selon Meta, l’évolution de l’écosystème Horizon permet désormais d’intégrer directement des outils de productivité dans ses environnements virtuels, rendant inutile le maintien de Workrooms en tant qu’application autonome. Cette décision s’inscrit dans un contexte plus large de réduction des investissements liés au métavers.

Depuis plusieurs mois, la division Reality Labs fait face à une profonde réorganisation, marquée par des licenciements massifs et la fermeture de plusieurs studios VR internes. L’unité aurait accumulé plus de 70 milliards de dollars de pertes depuis 2021, poussant Meta à revoir ses priorités.

Un accent renforcé sur les wearables et l’IA

Le groupe mise désormais davantage sur les objets connectés et l’intelligence artificielle, notamment avec ses lunettes Ray-Ban équipées d’assistants vocaux. Dans le même élan, Meta prévoit aussi l’arrêt de Horizon Managed Services, son offre par abonnement destinée à la gestion de flottes de casques Quest en entreprise.

Les utilisateurs actuels de Workrooms disposent jusqu’au 16 février pour récupérer leurs données avant la désactivation complète du service. Ce retrait illustre la transformation rapide de la stratégie VR de Meta, désormais moins axée sur les mondes virtuels collaboratifs que sur des produits plus grand public, comme les lunettes connectées. La messe n’est pas encore totalement dite pour la réalité virtuelle chez Meta, mais concernant le métavers cela commence à ressembler à un enterrement en grande pompe.