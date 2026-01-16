TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet Meta abandonne Horizon Workrooms et accélère son virage hors du métavers
Hors-Sujet

Meta abandonne Horizon Workrooms et accélère son virage hors du métavers

3 min.
16 Jan. 2026 • 15:35
0

Après avoir lourdement réduit les effectifs et supprimé 4 de ses studios, Meta poursuit sa restructuration dans la réalité virtuelle. Le groupe a annoncé la fermeture de Horizon Workrooms, son application dédiée aux réunions professionnelles en VR, à compter du 16 février 2026. Lancée pour proposer des espaces de collaboration immersifs aux entreprises, la plateforme sera définitivement mise hors ligne, avec suppression de l’accès aux données après cette date.

Un repositionnement stratégique vers d’autres priorités

Selon Meta, l’évolution de l’écosystème Horizon permet désormais d’intégrer directement des outils de productivité dans ses environnements virtuels, rendant inutile le maintien de Workrooms en tant qu’application autonome. Cette décision s’inscrit dans un contexte plus large de réduction des investissements liés au métavers.

Facebook Horizon

Depuis plusieurs mois, la division Reality Labs fait face à une profonde réorganisation, marquée par des licenciements massifs et la fermeture de plusieurs studios VR internes. L’unité aurait accumulé plus de 70 milliards de dollars de pertes depuis 2021, poussant Meta à revoir ses priorités.

Un accent renforcé sur les wearables et l’IA

Le groupe mise désormais davantage sur les objets connectés et l’intelligence artificielle, notamment avec ses lunettes Ray-Ban équipées d’assistants vocaux. Dans le même élan, Meta prévoit aussi l’arrêt de Horizon Managed Services, son offre par abonnement destinée à la gestion de flottes de casques Quest en entreprise.

Facebook Horizon Workrooms Realite Virtuelle

Les utilisateurs actuels de Workrooms disposent jusqu’au 16 février pour récupérer leurs données avant la désactivation complète du service. Ce retrait illustre la transformation rapide de la stratégie VR de Meta, désormais moins axée sur les mondes virtuels collaboratifs que sur des produits plus grand public, comme les lunettes connectées. La messe n’est pas encore totalement dite pour la réalité virtuelle chez Meta, mais concernant le métavers cela commence à ressembler à un enterrement en grande pompe.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Mark Zuckerberg Avatar Horizon Worlds Hors-Sujet

Meta prépare de grosses coupes budgétaires pour le métavers

Meta PNJ Internet

Meta : bientôt des PNJs dopés à l’IA dans le métavers Horizon Worlds

Meta Quest 3S Jeux vidéo

Meta continue de soutenir massivement le jeu sur VR via sa plateforme Meta Quest

Meta Quest 3S Hors-Sujet

Meta va licencier 10 % des employés dans la division Reality Labs

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Nintendo Switch 2 vs PlayStation vs Xbox Logos

PlayStation, Xbox et Nintendo collaborent pour améliorer la sécurité des joueurs

16 Jan. 2026 • 14:10
0 Jeux vidéo

Sony (PlayStation), Microsoft (Xbox) et Nintendo consolident leur front commun contre la toxicité et les risques en ligne. Dans un...

NASA

Le Sénat US valide le financement de la NASA et écarte les coupes proposées par l’administration Trump

16 Jan. 2026 • 12:40
0 Hors-Sujet

Après une année 2025 marquée par d’importantes réductions d’effectifs, la NASA dispose enfin d’un budget...

New World Aeternum

Amazon annonce la fermeture définitive du MMORPG New World: Aeternum en 2027

16 Jan. 2026 • 11:16
0 Jeux vidéo

Amazon Games vient de préciser le calendrier de fin de vie de New World: Aeternum, son MMORPG lancé en 2021 avec de grandes ambitions. Le...

mentra-glasses

Mentra lance des lunettes connectées dédiées au livestream sur YouTube… ou OnlyFans

16 Jan. 2026 • 9:45
0 Matériel

Cela devait arriver : les Mentra Live Camera Glasses, un modèle pensé avant tout pour la diffusion vidéo en direct. Open source et...

Kathleen Kennedy Dave Filoni Lynwen Brennan

Star Wars change : Kathleen Kennedy quitte la présidence de Lucasfilm, remplacée par Dave Filoni et Lynwen Brennan

16 Jan. 2026 • 7:32
0 Geekeries

C’est un tournant pour Star Wars : Lucasfilm annonce le départ de sa présidente Kathleen Kennedy après 14 ans de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article MacBook Pro OLED : la production commence, d’abord avec l’écran

MacBook Pro OLED : la production commence, d’abord avec l’écran

16 Jan. 2026 • 15:19

image de l'article Brevet : Apple veut transformer un flux stéréo en une expérience audio tridimensionnelle

Brevet : Apple veut transformer un flux stéréo en une expérience audio tridimensionnelle

16 Jan. 2026 • 14:25

image de l'article Apple Vision Pro : Retrocade ressuscite les jeux d’arcade cultes en réalité virtuelle ou augmentée

Apple Vision Pro : Retrocade ressuscite les jeux d’arcade cultes en réalité virtuelle ou augmentée

16 Jan. 2026 • 12:45

image de l'article OpenAI préparerait des écouteurs intelligents pour rivaliser avec les AirPods

OpenAI préparerait des écouteurs intelligents pour rivaliser avec les AirPods

16 Jan. 2026 • 11:15

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site