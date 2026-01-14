TENDANCES
Hors-Sujet

Meta ferme trois de ses studios VR, dont Twisted Pixel (Deadpool VR) et Sanzaru Games (Asgard’s Wrath)

14 Jan. 2026 • 9:45
0

La stratégie de Meta autour de la réalité virtuelle continue d’évoluer, au prix de décisions particulièrement lourdes pour ses équipes internes. Le groupe a ainsi confirmé la fermeture de trois studios spécialisés dans les jeux et expériences VR, dans le cadre des nouvelles coupes liées à ce recentrage stratégique.

Trois studios VR fermés, Supernatural mis en pause

Les structures concernées sont Armature, Sanzaru Games et Twisted Pixel, toutes intégrées à l’écosystème Oculus Studios. Twisted Pixel s’était récemment illustré avec Marvel’s Deadpool VR, tandis que Sanzaru est à l’origine de la franchise Asgard’s Wrath. Armature, de son côté, avait marqué les esprits avec l’adaptation de Resident Evil 4 sur Quest en 2021.

Asgard Wrath 2

Les développeurs de l’excellent Asgard’s Wrath passent à la trappe

Dans le même mouvement, Meta a annoncé l’arrêt des mises à jour de l’application de fitness VR Supernatural. L’entreprise précise que le service restera accessible aux utilisateurs existants, mais qu’aucun nouveau contenu ou fonctionnalité ne sera ajouté.

Un virage assumé vers les wearables

Meta assume ce choix en expliquant réallouer une partie de ses investissements du métavers vers les appareils connectés. Les économies réalisées doivent servir à accélérer le développement de produits portables, un segment jugé beaucoup plus porteur à court terme (même si les ventes ne sont pas incroyables dans l’ absolu malgré un fort soutien des médias de la tech).

Supernatural Meta
Pas de nouveau contenu pour Supernatural. Un abandon qui signe sans doute la fin à terme de l’app de Fitness VR

Quel avenir pour l’écosystème VR de Meta ?

Ces fermetures interviennent alors que Meta n’a pas dévoilé de nouveau casque VR depuis le Quest 3S en 2024 (qui n’était déjà qu’une nouvelle version du Meta Quest 3 de 2022) et a récemment mis en pause plusieurs projets Horizon OS. Si l’entreprise affirme rester engagée dans le jeu vidéo et la réalité virtuelle, l’arrête d’un studio à l’origine de l’un des jeux VR les plus aboutis du marché – Asgard’s Wrath – indique pourtant un désengagement bien plus profond qu’on ne pouvait l’imaginer de prime abord. Meta semble désormais privilégier les partenariats externes, sachant que le Meta Quest 4 n’est pas attendu avant 2027.

