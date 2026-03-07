TENDANCES
KultureGeek Jeux vidéo Steam Machine : Valve maintient la sortie en 2026, après une confusion
Steam Machine : Valve maintient la sortie en 2026, après une confusion

3 min.
7 Mar. 2026 • 8:00
Valve a brièvement alarmé les joueurs qui attendent la Steam Machine en publiant un message indiquant « nous espérons livrer en 2026 », une formulation perçue comme un nouveau report. Plusieurs sites ont publié des articles sur la base de cette phrase avant que Valve intervienne, assurant que « rien n’a réellement changé de notre côté ». Le texte a ensuite été mis à jour pour y écrire noir sur blanc que le lancement aura bien lieu cette année.

La confusion s’inscrit dans un calendrier déjà mouvementé. Valve a annoncé sa console hybrid Steam Machine, son casque Steam Frame et sa manette Steam Controller en novembre avec une sortie pour le début 2026. Le mois dernier, le créateur de Steam avait assuré ne pas avoir modifié ses plans de livraison « dans le premier semestre de l’année », ce qui constituait déjà un premier report par rapport à l’objectif initial. La formulation d’aujourd’hui avait tout l’air d’un nouveau report, avant le démenti.

La pénurie de RAM touche Valve et les autres

Chaque ajustement de calendrier s’explique par la même cause : la flambée des prix de la mémoire et du stockage, déclenchée par la ruée des entreprises d’intelligence artificielle sur les puces disponibles pour alimenter leurs gigantesques data centers. Cette dynamique a débuté précisément autour du moment où Valve a présenté ses nouveaux produits en novembre, rendant les projections de coûts immédiatement obsolètes. Aucun signe de détente n’est visible à court terme et la question de savoir si les prix retrouveront un niveau raisonnable dans un délai prévisible reste entière.

Les fabricants de toutes tailles sont concernés : même Apple est contraint de payer davantage pour s’approvisionner en RAM. Valve subit la pression sur plusieurs fronts simultanément : le Steam Deck OLED est en rupture de stock depuis la mi-février, une situation attribuée par la firme le mois dernier à cette même crise. Si les trois nouveaux produits, dont la Steam Machine, restent officiellement prévus pour 2026, la question des volumes disponibles au lancement et des prix reste posée dans ce contexte de pénurie persistante.

