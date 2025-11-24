Steam Machine : Valve avoue préparer une console au prix du marché PC

L’annonce de la future Steam Machine par Valve a immédiatement agité l’industrie du jeu vidéo, mais une question restait en suspens : combien coûtera réellement cette nouvelle machine hybride entre PC et console ? Dans une récente interview accordée au podcast Friends Per Second, Pierre-Loup Griffais, cadre dirigeant che Valve, a enfin donné un premier indice. Et donc, on apprend que la Steam Machine ne sera pas vendue à perte, contrairement à la stratégie habituelle des constructeurs. La console visera un tarif « en ligne avec celui d’un PC monté offrant des performances équivalentes ». On peut donc s’attendre à une machine comprise entre 700 et 900 euros plutôt qu’à un tarif de 500-600 euros qui serait plus en phase avec les prix des consoles traditionnelles.

Griffais précise que l’objectif est de proposer une machine qui reste « une bonne affaire au regard du niveau de performance », tout en intégrant des fonctionnalités difficilement reproductibles sur un PC assemblé maison. Un positionnement qui laisse entendre que Valve mise avant tout sur la transparence et la cohérence technique plutôt que sur une stratégie agressive de volume.

Une période d’incertitude pour définir un prix précis

Le responsable de Valve s’est néanmoins montré prudent : « C’est une période compliquée pour avoir une idée précise du prix », a ajouté ce dernier tout en évoquant les fluctuations du marché des composants. Une façon peut-être aussi de préparer le public à un tarif potentiellement variable selon les configurations retenues au lancement.

Griffais a également glissé que Valve explore l’idée d’une Steam Machine Pro, un modèle plus puissant destiné aux joueurs exigeants (et qui sera donc en concurrence directe avec la future Magnus de Xbox). A court terme, l’entreprise préfère concentrer ses efforts sur une version milieu de gamme qui représente « un bon compromis entre accessibilité et puissance ».

Une console pensée pour élargir l’écosystème Steam

Avec cette machine, Valve poursuit donc son objectif premier qui est de rendre l’écosystème Steam accessible au plus grand nombre, le tout sans renoncer à la flexibilité du PC. Reste à voir si ce positionnement suffira à convaincre face à une concurrence toujours de plus en plus agressive dans le secteur du gaming hybride.