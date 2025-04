Valve pourrait avoir démarré la production de son casque XR « Deckard »

Le casque XR autonome de Valve, évidemment sujet à de nombreuses rumeurs et principalement connu sous le nom de code « Deckard », se rapprocherait à grande vitesse de sa phase commerciale. Si l’on en croit en effet l’analyste VR Brad Lynch, Valve aurait récemment commencé à importer des équipements permettant de fabriquer les interfaces faciales du casque aux États-Unis, ce qui pourrait aussi être le signe d’une volonté de relocaliser une partie de la production du casque. Le fournisseur, Teleray Group, a auparavant travaillé sur les composants faciaux du Valve Index et du HP G2 Omnicept. Sachant que le Valve Index a près de six ans, il ne fait guère de doutes que les nouvelles interfaces faciales s’adressent à un modèle de casque inédit, probablement donc le fameux « Deckard ».

Lynch ajoute que Valve utiliserait le même site américain de production que celui dédié autrefois à la fabrication des stations de base Lighthouse 2.0, peut-être pour contourner les nouveaux tarifs douaniers imposés par Donald Trump ou pour faciliter le prototypage en interne. D’autres indices confirment l’avancée du projet Deckard, notamment une fuite datant de novembre 2024 qui montre de nouvelles manettes baptisées Roy avec une disposition de boutons proche d’une manette classique (ce qui suggère une compatibilité avec la Steam Deck). En février 2025, le leaker Gabe Follower affirmait en outre que le casque Deckard sortirait d’ici la fin de l’année 2025 au prix de 1 200 dollars, et tournerait sous une version adaptée de SteamOS pour la VR. Malgré ce tarif élevé, l’appareil pourrait être vendu à perte afin de favoriser son adoption à grande échelle.