Valve développerait un dongle SteamVR pour améliorer la connectivité avec les casques PCVR

Si l’on en croit célèbre leaker VR Brad Lynch, Valve développerait un « SteamVR Link Dongle » afin d’améliorer la fiabilité du PC VR sans fil en établissant une connexion dédiée entre le casque et l’ordinateur. Le leaker a découvert plusieurs références à cet appareil dans le code de SteamVR, ce qui semble suggérer que l’accessoire est proche de sa finalisation. Actuellement, les solutions de VR sans fil comme Steam Link, Air Link et Virtual Desktop reposent sur le réseau Wi-Fi domestique, ce qui peut entraîner des pertes de signal et de la latence en raison de la congestion du réseau, de la distance ou d’obstacles. Un dongle dédié éliminerait ces problèmes en créant une connexion directe entre le casque et le PC, améliorant ainsi les performances et la stabilité de l’ensemble.

“Valve SteamVR Link Dongle” already has its own vendor and device ID which hints to that piece of hardware being finalized internally

(VID_28DE PID_2432)

Wouldn’t be surprised if Deckard launched with this bundled in the box instead of a cable https://t.co/Zcgi8SbCIq pic.twitter.com/5AV6OvBTQw

— SadlyItsDadley (@SadlyItsBradley) March 13, 2025