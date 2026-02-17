Steam Deck OLED en rupture de stock : c’est lié à la pénurie de RAM, confirme Valve

La pénurie mondiale de mémoire, alimentée par la demande explosive de l’industrie de l’intelligence artificielle, frappe de plein fouet les acteurs du jeu vidéo. Le Steam Deck OLED de Valve est en rupture de stockage dans plusieurs pays, Sony envisage de repousser la PlayStation 6 à 2029 et Nintendo étudie une hausse de prix pour la Switch 2. Valve, contraint de revoir sa stratégie, pourrait sacrifier la production du Steam Deck au profit de sa nouvelle Steam Machine.

La pénurie de RAM a un impact sur le Steam Deck OLED

Un message affiché sur le Steam Store confirme l’ampleur du problème : « Il se peut que le modèle OLED de Steam Deck soit parfois en rupture de stock dans certaines régions à cause des pénuries de composants de mémoire et de stockage. Le modèle LCD de Steam Deck 256 Go n’est plus fabriqué et ne sera plus disponible à l’achat une fois les stocks épuisés ». La mention du modèle LCD n’est pas nouvelle, Valve ayant déjà annoncé l’arrêt de sa production, mais les ruptures d’approvisionnement du modèle OLED signalent une détérioration rapide de la situation autour de la RAM.

Valve devait annoncer le prix et la date de sortie précise de sa Steam Machine, toujours programmée pour le premier semestre 2026. « Mais les pénuries de mémoire et de stockage dont vous avez probablement entendu parler dans l’industrie se sont rapidement aggravées depuis », a écrit l’entreprise la semaine dernière. « La disponibilité limitée et les prix croissants de ces composants critiques nous obligent à revoir notre calendrier exact d’expédition et nos tarifs (en particulier autour de la Steam Machine et du Steam Frame) ».

La crise de la RAM découle directement de l’appétit important de l’industrie de l’IA pour la mémoire. Face à cette situation, Valve pourrait privilégier l’allocation de ses stocks de mémoire à la production de la Steam Machine, reléguant temporairement le Steam Deck, lancé en 2022, au rang de priorité marginale jusqu’à la stabilisation du marché des composants.