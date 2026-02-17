TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Steam Deck OLED en rupture de stock : c’est lié à la pénurie de RAM, confirme Valve
Jeux vidéo

Steam Deck OLED en rupture de stock : c’est lié à la pénurie de RAM, confirme Valve

3 min.
17 Fév. 2026 • 8:11
0

La pénurie mondiale de mémoire, alimentée par la demande explosive de l’industrie de l’intelligence artificielle, frappe de plein fouet les acteurs du jeu vidéo. Le Steam Deck OLED de Valve est en rupture de stockage dans plusieurs pays, Sony envisage de repousser la PlayStation 6 à 2029 et Nintendo étudie une hausse de prix pour la Switch 2. Valve, contraint de revoir sa stratégie, pourrait sacrifier la production du Steam Deck au profit de sa nouvelle Steam Machine.

Steam Deck OLED

La pénurie de RAM a un impact sur le Steam Deck OLED

Un message affiché sur le Steam Store confirme l’ampleur du problème : « Il se peut que le modèle OLED de Steam Deck soit parfois en rupture de stock dans certaines régions à cause des pénuries de composants de mémoire et de stockage. Le modèle LCD de Steam Deck 256 Go n’est plus fabriqué et ne sera plus disponible à l’achat une fois les stocks épuisés ». La mention du modèle LCD n’est pas nouvelle, Valve ayant déjà annoncé l’arrêt de sa production, mais les ruptures d’approvisionnement du modèle OLED signalent une détérioration rapide de la situation autour de la RAM.

Valve devait annoncer le prix et la date de sortie précise de sa Steam Machine, toujours programmée pour le premier semestre 2026. « Mais les pénuries de mémoire et de stockage dont vous avez probablement entendu parler dans l’industrie se sont rapidement aggravées depuis », a écrit l’entreprise la semaine dernière. « La disponibilité limitée et les prix croissants de ces composants critiques nous obligent à revoir notre calendrier exact d’expédition et nos tarifs (en particulier autour de la Steam Machine et du Steam Frame) ».

La crise de la RAM découle directement de l’appétit important de l’industrie de l’IA pour la mémoire. Face à cette situation, Valve pourrait privilégier l’allocation de ses stocks de mémoire à la production de la Steam Machine, reléguant temporairement le Steam Deck, lancé en 2022, au rang de priorité marginale jusqu’à la stabilisation du marché des composants.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Valve Steam Deck Jeux vidéo

Valve arrête la production du Steam Deck LCD

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

NASA SLS Launchpad 1

Artemis 2 : un soucis de carburant sur le SLS jette un doute sur le lancement prévu pour Mars

17 Fév. 2026 • 10:08
0 Science

La NASA a rencontré un nouveau contretemps dans la préparation de la mission Artemis 2. Un test destiné à vérifier les...

Grok Icone Logo

Grok et deepfakes sexuels : X est visé par une enquête en Europe avec l’Irlande

17 Fév. 2026 • 8:55
0 Internet

L’autorité irlandaise de protection des données (DPC) a ouvert une enquête au nom de l’Union européenne contre X...

Intelligence artificielle

Des essaims d’IA pourraient demain « fabriquer » l’opinion publique… et détruire les démocraties

16 Fév. 2026 • 20:00
3 Science

Imaginez une polémique virale née d’une vidéo accusant un candidat de corruption. En quelques heures, des milliers de...

Pokémon pinball

Flipper Pokémon officiel : un Pikachu animatronique et un lanceur Master Ball pour les fans les plus fortunés

16 Fév. 2026 • 19:35
0 Geekeries

The Pokémon Company International s’associe au fabricant américain Stern Pinball pour lancer un flipper officiel aux couleurs de la...

Grok Logo

X touché par une énorme panne au niveau mondial

16 Fév. 2026 • 19:06
0 Internet

Le réseau social X a subi une interruption majeure ce lundi 16 février, affectant des utilisateurs aux États-Unis, en Europe et dans...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple Music s’incruste dans TikTok avec la lecture intégrale et l’écoute collective

Apple Music s’incruste dans TikTok avec la lecture intégrale et l’écoute collective

17 Feb. 2026 • 9:07

image de l'article AirPods 4 et AirPods Pro 2/3 : une nouvelle bêta publique du firmware est disponible

AirPods 4 et AirPods Pro 2/3 : une nouvelle bêta publique du firmware est disponible

17 Feb. 2026 • 8:21

image de l'article Safari : la barre d’onglets compacte est de retour avec iPadOS 26.4 et macOS 26.4

Safari : la barre d’onglets compacte est de retour avec iPadOS 26.4 et macOS 26.4

17 Feb. 2026 • 8:02

image de l'article L’Apple Vision Pro se met au streaming fovéal pour les jeux avec visionOS 26.4

L’Apple Vision Pro se met au streaming fovéal pour les jeux avec visionOS 26.4

17 Feb. 2026 • 7:23

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site