Un sursaut gamma “monstrueux” découvert dans une minuscule galaxie

Les sursauts gamma comptent parmi les explosions les plus lumineuses de l’Univers. On les associe souvent à la mort d’étoiles massives… mais une nouvelle observation bouleverse ce réflexe. Des astronomes ont identifié un sursaut gamma court, baptisé GRB 230906A, dont l’origine pointe vers une galaxie étonnamment faible et compacte, à des milliards d’années-lumière. Une localisation inattendue qui éclaire à la fois l’astrophysique des sursauts gamma et la “fabrique” des éléments lourds.

Chandra et Hubble remontent la piste d’un signal difficile à rattacher

Le signal a été étudié grâce à l’observatoire X Chandra et au télescope spatial Hubble. Les données collectées suggèrent une collision entre deux étoiles à neutrons, un scénario compatible avec les sursauts gamma courts. Le fait marquant est ailleurs : la galaxie hôte est si discrète que l’événement semble littéralement l’écraser en luminosité, rendant sa détection délicate sans une position X très précise.

« Trouver une collision d’étoiles à neutrons à l’endroit où nous l’avons détectée change la donne », a expliqué Simone Dichiara, principal auteur de l’étude. « Cela pourrait être la clé pour répondre à deux grandes questions en astrophysique. »

Un “débris” de collision de galaxies, long de plusieurs centaines de milliers d’années-lumière

Les chercheurs ont repéré un long filament de gaz — une queue de marée — issu d’interactions gravitationnelles entre galaxies. Ce ruban s’étirerait sur une distance d’environ six fois le diamètre de la Voie lactée. Le sursaut se situe précisément dans l’un de ces courants, suggérant qu’il a pu se produire dans une petite galaxie naine formée à partir de matière arrachée lors d’un choc galactique.

Destruction et création : le lien avec l’or, l’uranium et les “métaux” de la vie

Les collisions d’étoiles à neutrons sont considérées comme des sources majeures d’éléments très lourds. « Nous avons eu un rare aperçu de la manière dont la destruction peut devenir un catalyseur de création », souligne Jane Charlton. En dispersant ces matériaux dans les zones périphériques des galaxies, de tels événements peuvent enrichir le gaz qui formera, plus tard, de nouvelles étoiles et des systèmes planétaires.

Au-delà de la beauté du phénomène, cette découverte rappelle que les environnements les plus modestes — galaxies naines, filaments de marée, régions périphériques — peuvent abriter des événements extrêmes capables d’influencer la chimie cosmique à grande échelle.