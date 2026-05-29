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KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 29 mai
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[#BonPlan] Les promos High-Tech du 29 mai

10 min.
29 Mai. 2026 • 17:03
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Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • [Précommande] Lego Jurassic World 77985 Les Fossiles de Dinosaures : Le Tricératops à 84,99€ sur @Cdiscount
  • Kit serrure connectée Aqara U200 à 149,99€ au lieu de 229€ sur @Fnac
  • Écran PC 27″ LG UltraGear 27GX704A-B – OLED QHD 1440p, 240Hz, 0.03ms, HDMI 2.1, DisplayPort, Hub USB (+7.60€ cagnottés – Boulanger) à 339,99€ au lieu de 429€ sur @Rakuten avec le code BOULANGER40
  • TV OLED 77 » Samsung TQ77S85FAEXXC – 4K, 120Hz, HDR10+, HLG (Via 260€ en crédit fidélité) à 1039,99€ au lieu de 1499,99€ sur @Carrefour avec le code LAD19TV
  • [Précommande] Call of Duty Modern Warfare 4 sur PS5 / Xbox Series X à 59,90€ au lieu de 79,99€ sur @E.Leclerc
  • Enceinte bluetooth JBL Xtreme 4 à 199,99€ au lieu de 289,10€ sur @Amazon
  • TV 55″ Philips 55OLED760 – OLED, 4K, 120Hz, Ambilight 3 cotés, HDR10+, Dolby Vision, FreeSync Premium (via 150€ sur la carte fidelité) à 599,99€ sur @Carrefour avec le code LAD19TV
  • Tomodachi Life: Une vie de rêve sur Switch à 44,99€ sur @E.Leclerc
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sur PS5 à 36€ au lieu de 44,97€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Enceinte portable Bose SoundLink Flex SE à 99,99€ au lieu de 163,99€ sur @Boulanger
  • Casque de Réalité Virtuelle PlayStation VR2 pour PlayStation 5 avec Manettes PS VR2 Sense à 329,99€ sur @JoyBuy

 

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Nintendo Switch 2 + Jeu Pokémon Pokopia – (Via 20€ fidélité) à 459,98€ sur @Auchan
  • Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (via 30€ sur la carte fidélité) – Sélection de magasins à 414,90€ sur @Carrefour avec le code 12DRIVE10

➡️ Jeux :

  • Horizon Zero Dawn Remastered sur PS5 (+ Un goodies à 1 centime ) à 19,99€ sur @Fnac
  • Kingdom Come: Deliverance II sur PS5 à 29,99€ sur @Amazon
  • Jeu 007 First Light sur Xbox Series X – Edition Specialiste à 47€ sur @Amazon
  • Hitman World of Assassination sur PS5 – Anniversary Edition à 35,72€ au lieu de 39,37€ sur @Amazon
  • [Précommande] Lego Batman : L’héritage Du Chevalier Noir sur PS5 à 49,99€ sur @Auchan
  • Assassin’s Creed Shadows Limited Edition sur PS5 et Xbox Series X à 29,99€ sur @Amazon
  • Battlefield 6 sur PS5 à 39,30€ au lieu de 49,96€ sur @Amazon
  • [Précommande] Yoshi and The Mysterious Book sur Switch 2 à 51,99€ sur @Carrefour
  • [Précommande] Starfield sur PS5 (+10€ offerts en bon d’achat) à 49,99€ sur @Micromania
  • Metroid Prime Remastered sur Nintendo Switch à 29,99€ sur @Amazon
  • Visions of Mana sur PS5 à 28,99€ au lieu de 49,43€ sur @Amazon

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD Interne Netac NVMe M2 – 1 To à 95,10€ sur @AliExpress avec le code FRSF15
  • SSD Interne 1 To Cusu CV3500M – TLC Gen3, M2 2230 NVMe, Compatible Steam Deck & Microsoft Surface Pro à 92,80€ sur @AliExpress avec le code FRSS13/CUSUSSD1

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

  • Vidéoprojecteur TCL C1 – 1080P, Dolby 8 W, Netflix Certifié, Google TV Intégré à 207,57€ au lieu de 279,88€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Boitier Multimédia Xiaomi TV Mi box S – 3ème génération, 32 Go (expédition France) à 36,51€ sur @AliExpress avec le code SRFR04
  • HOT! Barre de Son Sonos Beam Gen 2 – Dolby Atmos et contrôle Vocal, noir ou blanc à 379€ au lieu de 465,74€ sur @Amazon
  • TV 65″ Xiaomi TV A Pro 65 2026 – QLED 4K, HDR10+, Google TV à 405,58€ au lieu de 769,99€ sur @AliExpress avec le code ASFR60
  • TV 65″ Xiaomi A 65 2025 – LED, 4K UHD, HDR10, Google TV (Vendeur Xiaomi France) à 313,77€ sur @AliExpress avec le code ASFR55
  • TV 55 » Philips 55PUS7000/12 – 4K (139 cm), LED à 299,99€ au lieu de 349,99€ sur @Carrefour

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Tapis de Souris Gaming Corsair MM300 Pro – 930×300 mm, Surface micro-maille, anti-éclaboussures, base antidérapante, 3 mm à 14,99€ au lieu de 29,86€ sur @Amazon
  • Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed Noir (Linéaire) – GL Red à 65,99€ au lieu de 99,99€ sur @Fnac avec le code LOGI20

➡️ PC portables / PC fixes :

  • PC Portable 13″ Apple MacBook Neo – Puce A18 Pro, RAM 8 Go, SSD 256 Go, MHFA4FN/A (Via 50€ sur la Carte de Fidélité) à 599€ au lieu de 669€ sur @Carrefour
  • PC portable 15,1″ Lenovo Legion 5 15IRX10 – OLED, i7 13650HX, 32 Go RAM, 1 To SSD, RTX 5070, Windows 11 à 1699,99€ au lieu de 1899,99€ sur @Fnac
  • PC portable 15,3″ Lenovo IdeaPad Slim 3 – Core i5-13420H, Ram 24 Go, SSD 1 To, Sans OS à 549,99€ au lieu de 799,99€ sur @Cdiscount avec le code PACMAN50
  • PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 1329,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount

➡️ Composants PC :

  • Carte Graphique Gainward GeForce RTX 5060 Ti Ghost 8GB à 322€ sur @Alternate
  • Carte Graphique Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go Blanc ou Noir à 633€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D à 206€ sur @AliExpress avec le code ASFR30
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT OC Gaming Edition XFX Swift – 16GB GDDR6 à 429€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 140€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

  • Trottinette électrique pliable iScooter i9 – 350W, 7.5 Ah, 30 km/h, Autonomie 25 km, Roues 8.5″ (Entrepôt EU) à 92,43€ sur @AliExpress avec le code FRSF10
  • Aspirateur Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 (Via 50€ en crédit fidélité – Via sélection de retraits Drive) à 189,99€ sur @Carrefour avec le code 12DRIVE10

— 🔥 Divers —

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