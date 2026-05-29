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Bluesky s’attaque aux articles de X avec le contenu long et l’AT Protocol

2 min.
29 Mai. 2026 • 11:38
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Bluesky ne veut plus se limiter aux messages courts. Le réseau social décentralisé déploie une nouvelle version de son application mobile qui intègre Standard.site, un projet communautaire conçu pour publier des articles, billets de blog et newsletters sur le même protocole que Bluesky.

Des articles ouverts plutôt qu’un format enfermé

Contrairement à X, où les Articles longs sont réservés aux abonnés payants ou aux comptes professionnels, Bluesky mise sur une approche ouverte. Les contenus longs publiés via Standard.site apparaissent désormais dans l’application sous forme de cartes dynamiques, plus riches qu’un simple lien partagé.

Bluesly articles longs

Cette première étape permet aux utilisateurs de découvrir des textes issus de l’« Atmosphere », l’écosystème d’applications bâties sur l’AT Protocol. Des services comme Leaflet, pckt ou Offprint peuvent ainsi profiter de la visibilité du réseau Bluesky sans enfermer leurs publications dans une plateforme unique.

Un nouvel usage pour le web social décentralisé

L’intérêt technique est important : un article publié dans cet environnement devient une donnée lisible par les applications compatibles avec l’AT Protocol, et non un simple lien dépendant d’un site centralisé. Cette logique rejoint l’arrivée récente d’un plug-in WordPress capable de publier vers l’Atmosphere grâce aux formats de Standard.site.

Bluesky poursuit ainsi sa stratégie : devenir à la fois un réseau social grand public et une porte d’entrée vers un web social interopérable. L’application revendique environ 44,5 millions d’utilisateurs enregistrés, un chiffre encore loin des 550 millions d’utilisateurs actifs mensuels de X, mais suffisant pour offrir une vraie vitrine aux auteurs indépendants.

Au delà du microblogging

La version 1.122 apporte aussi un sélecteur de GIF remanié, une visionneuse photo améliorée, davantage d’étiquettes de modération au niveau des comptes et un correctif pour certains téléversements vidéo iOS. Avec le contenu long, Bluesky montre que son intention de dépasser le microblogging pour construire un réseau où les publications de toutes tailles circulent librement, quel que soit l’outil utilisé pour les écrire.

 

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