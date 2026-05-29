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Subnautica 2 cartonne : Krafton devra bien verser 250 millions de dollars aux développeurs

2 min.
29 Mai. 2026 • 12:55
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Subnautica 2 est un énorme succès: le titre d’exploration sous-marine d’Unknown Worlds se serait écoulé à 4 millions d’exemplaires depuis son lancement en accès anticipé le 14 mai dernier, avec un pic supérieur à 467 000 joueurs simultanés sur Steam (encore plus que pour Forza Horizon 6).

Un bonus géant au cœur d’un conflit explosif

Ce démarrage fulgurant a un autre effet de bord, celui de déclencher une clause financière particulièrement juteuse. Krafton devra finalement verser jusqu’à 250 millions de dollars, soit environ 215 millions d’euros, aux anciens actionnaires et développeurs d’Unknown Worlds. Cette prime était prévue depuis le rachat du studio par l’éditeur sud-coréen en 2021, à condition que certains objectifs de revenus soient atteints.

Le conflit avait éclaté après le licenciement de Ted Gill, CEO d’Unknown Worlds, et d’autres figures importantes du studio. Les anciens dirigeants affirmaient avoir été écartés pour empêcher le versement du bonus. Krafton soutenait au contraire que les salariés réclamaient une prime « qu’ils n’avaient pas méritée ». A noter que la justice du Delaware avait ordonné au mois de mars la réintégration de Ted Gill et l’extension du bonus aux employés concernés.

Un succès qui change le rapport de force

Selon Alinea Analytics, Subnautica 2 aurait déjà généré 100 millions de dollars en une semaine, soit un record de rentabilité pour un jeu Steam en 2026 (sur une aussi courte période de temps).  L’éditeur n’aurait pas encore accepté de respecter sa promesse de bonus, ce qui lui permettrait pourtant d’éviter des suites judiciaires potentiellement dommageables en terme d’image.

Est-ce à dire que le dossier est clos ? Au vu des nombreux rebondissements dans cette petite affaire, il vaut sans doute mieux être prudent. Subnautica 2 est disponible sur PC, Xbox Series et dans le Xbox Game Pass Ultimate.

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