Jeux vidéo

Cyberpunk 2077 dépasse les 35 millions d’exemplaires

27 Nov. 2025 • 12:45
Le studio CD Projekt Red (The Witcher, Cyberpunk 2077) a profité de la dernière publication de ses résultats pour dévoiler un chiffre proprement étourdissant : Cyberpunk 2077, un jeu de rôle en open world qui avait bien mal démarré suite à de gros soucis d’optimisation, vient de passer la barre des 35 millions de copies vendues.

Cyberpunk 2077 PS5 version

Cyberpunk 2077 en avance sur The Witcher 3

5 ans environ après sa sortie sur PS4, Xbox One, PC puis plus tard sur PS5 et Xbox Series et encore tout récemment sur Switch 2, Cyberpunk 2077 franchit donc les marches à toute vitesse, plus vite encore que ne l’avait fait The Witcher 3 avant lui (le Sorceleur dépasse désormais les 60 millions de ventes).  Les lancements de l’Ultimate Edition, les DLCs et bien sûr les deux grosses extensions ont continué de booster les ventes de ce titre désormais emblématique. Sur le dernier trimestre, Cyberpunk 2077 a ainsi rapporté 30,2 millions de dollars au studio polonais !

Cyberpunk 2 en phase de développement

Outre ce satisfecit , CD Projekt Red a annoncé que Cyberpunk 2 était enfin rentré dans sa phase de développement actif. Le studio investit massivement sur ses deux gros projets en cours : 447 personnes travaillent désormais sur The Witcher 4 et 135 sur Cyberpunk 2 !

