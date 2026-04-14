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Subnautica 2 s’enfonce dans le flou : l’éditeur Krafton quitte le navire ?

3 min.
14 Avr. 2026 • 20:28
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L’actualité de Subnautica 2 ressemble de plus en plus à un véritable feuilleton dont le jeu lui-même pourrait malheureusement devenir la première victime collatérale. Alors qu’on pouvait croire la situation partiellement stabilisée après le retour imposé de Ted Gill à la tête du studio Unknown Worlds, un nouveau rebondissement vient jeter le doute sur la gouvernance réelle du projet : Krafton n’apparaît plus comme éditeur sur plusieurs boutiques en ligne (dont Steam), le nom du studio étant seul affiché à la fois comme développeur et comme éditeur !

Une bataille après l’autre…

Mais qui maîtrise concrètement ce projet ?  La récente décision de justice favorable à Ted Gill a permis à ce dernier de reprendre les rennes opérationnels du studio, et donc de reprendre la main sur la manière d’organiser la sortie de Subnautica 2. Depuis, chaque mouvement autour du jeu semble interprété comme un signal supplémentaire de la rupture profonde entre Unknown Worlds et sa maison mère Krafton. 

Subnautica 2 Steam

Sur Steam, le studio Unknown Worlds est référencé en tant que développeur ET éditeur 

Dans ce contexte, la disparition du nom de Krafton sur les pages Steam, Epic Games Store ou Xbox ne peut pas être considérée comme anodine. Même si un ajustement administratif temporaire reste possible, ce changement nourrit l’idée d’un divorce éditorial plus profond en coulisses.

Un symptôme inquiétant pour un jeu très attendu

Ce flottement n’est jamais bon signe à l’approche d’une sortie. Lorsqu’un projet aussi attendu voit son statut d’éditeur, son calendrier et même son pilotage devenir à ce point flous, il est légitime dans quelle mesure le jeu aura à en souffrir, sans même parler de l’avenir d’une équipe de développement ballotée depuis plusieurs mois.  Ce type de crise finit même souvent par peser sur la qualité du produit final, ce que l’on n’espère évidemment pas tant les premières images de Subnautica 2 font envie.

Unknown Worlds tente de reprendre la main?

Dans la situation actuelle, impossible de savoir si vraiment Krafton a jeté le gant et dans quelle mesure Unknown Worlds a récupéré la gestion de son propre jeu. À ce stade, Subnautica 2 reste donc pris entre deux réalités contradictoires : celle d’un jeu extrêmement désiré, presque prêt à émerger, et celle d’un projet empêtré dans une lutte de pouvoir qui brouille tout ce qui devrait rester clair à ce stade du développement. Au vu des énormes qualités de Subnautica premier du nom, cet imbroglio est éminemment regrettable…

Subnautica 2 sera proposé en accès anticipé sur PC durant le mois de mai

 

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