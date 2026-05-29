007 First Light : le jeu James Bond établit un record de ventes en 24 heures

007 First Light, le nouveau jeu James Bond développé par IO Interactive, a réalisé le meilleur lancement de l’histoire du studio avec 1,5 million d’exemplaires vendus lors des premières 24 heures, surpassant tous les titres Hitman précédents. Ce chiffre a été atteint sans la version Nintendo Switch 2, dont la sortie est prévue cet été.

Très bon démarrage pour 007 First Light

Voici ce qu’a déclaré IO Interactive :

Le cap des 1,5 million d’exemplaires vendus en 24 heures témoigne de l’engouement mondial pour 007 First Light et constitue une réussite majeure pour IO Interactive. Avec une note de 88 sur OpenCritic et un score de 87 sur Metacritic, 007 First Light a été salué tant par la critique que par les joueurs, s’imposant d’ores et déjà comme l’une des sorties de jeux vidéo les plus réussies de 2026. Les ventes enregistrées sur toutes les plateformes soulignent le large attrait du jeu et la réussite de la vision d’IO Interactive, qui consiste à honorer l’héritage de Bond dans le monde du jeu vidéo.

Sur Steam uniquement, le jeu aurait écoulé environ 500 000 copies selon Rhys Elliott, responsable de l’analyse de marché chez Alinea Analytics, générant quelque 25 millions de dollars de chiffre d’affaires sur la plateforme de Valve. Rhys Elliott note qu’environ un tiers des joueurs de 007 First Light sur Steam ont également joué à un titre Hitman et souligne que le jeu « illustre une nouvelle fois qu’un titre traditionnellement associé aux consoles peut réaliser des chiffres fantastiques sur Steam ».

Le jeu affiche par ailleurs un score de 87 sur Metacritic et 88 sur OpenCritic, ce qui en fait le titre le mieux noté de l’histoire d’IO Interactive. Pour Amazon, qui détient les droits de la franchise James Bond et a accordé sa licence à IO Interactive, Rhys Elliott juge les signaux « très encourageants », estimant que « la franchise n’avait pas connu d’adaptation de qualité depuis des décennies ».

Pour contextualiser ce lancement, Crimson Desert avait vendu 2 millions d’exemplaires lors de ses premières 24 heures en mars, avant d’atteindre 5 millions en moins d’un mois, un rythme de progression qu’il sera intéressant de comparer avec celui de 007 First Light dans les semaines à venir.

IO Interactive a déjà exprimé son ambition de faire de ce jeu le premier volet d’une trilogie consacrée à James Bond, ce qui implique que le studio misera sur la dynamique à long terme des ventes autant que sur le succès du lancement.