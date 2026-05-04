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Messageries chiffrées : le renseignement français réclame un accès

3 min.
4 Mai. 2026 • 14:10
6

La délégation parlementaire au renseignement (DPR) a préconisé aujourd’hui une approche européenne pour permettre aux services de renseignement d’accéder de manière ciblée aux contenus des messageries chiffrées (WhatsApp, Signal, etc). Dans le même mouvement, elle tire la sonnette d’alarme sur un article du projet de loi « résilience » qui contredit cette ambition.

Telegram vs Signal vs WhatsApp Icones

97 % des messages chiffrés, ce qui dérange la France

« 97% des messages envoyés par des téléphones portables le sont aux moyen d’applications de messageries, dont entre 60 et 80% sont chiffrées de bout en bout », rappelle la DPR. Ce chiffrement, qui s’opère intégralement entre les terminaux de l’expéditeur et du destinataire sans passer en clair par les serveurs intermédiaires, prive les services de renseignement, de police et de justice d’un accès aux contenus dans le cadre de leurs enquêtes.

Pour contourner l’obstacle, les services français ont recours à des techniques alternatives dites de « recueil des données informatiques ». La DPR les juge « complexes, coûteuses et consommatrices en moyens humains ». Elle plaide pour un dispositif d’accès ciblé aux contenus chiffrés qu’elle assimile dans son principe aux interceptions téléphoniques classiques, admises de longue date par la loi sous contrôle judiciaire. Des travaux sont déjà en cours au niveau européen : la DPR estime que c’est à cette échelle que la solution doit être trouvée et invite le gouvernement à poursuivre les démarches engagées avec ses partenaires.

La contradiction surgit du côté du calendrier législatif français. L’article 16 bis du projet de loi « résilience », déposé en octobre 2024 et dont l’examen est espéré avant l’été, prévoit dans sa rédaction actuelle d’interdire d’imposer aux fournisseurs de services chiffrés tout accès non consenti aux données. Selon la DPR, cet article « présente un risque majeur pour la politique publique du renseignement » : il « fragiliserait le cadre juridique des techniques de renseignement » et « enverrait un signal négatif aux opérateurs et plateformes ».

Le gouvernement se retrouve ainsi face à une tension entre deux textes aux effets opposés, au moment où la coopération européenne sur ce dossier prend de l’ampleur.

SOURCEAFP

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6 commentaires pour cet article :

  • Xero
    4 Mai. 2026 • 14:37
    Ce sont toujours les mêmes imbéciles qui font des lois, complètement idiotes, étant donné qu’il y aura toujours des moyens de contourner. Les gros poissons n’utiliseront absolument pas de messagerie non chiffrées. Comme d’habitude nos chers politiciens actuels, tapent sur les petits et pas sur les gros.🔻
    • Chibiplowa
      4 Mai. 2026 • 20:18
      En fait ils veulent la fin du chiffrement pour les masses. Eux en ont besoin donc eux ils peuvent (c’est du sarcasme)
  • Snarkoi
    4 Mai. 2026 • 14:42
    Le début de la fin de la vie privée !
  • Landa18
    4 Mai. 2026 • 17:56
    Avec toutes les fuites de données qu’on a vu ces derniers temps sur les sites du gouvernement, dur de leur faire confiance pour ce qui est de voir nos messages chiffrés…
  • Johnnybegood
    4 Mai. 2026 • 20:39
    Perso je n’ai jamais compris l’intérêt d’avoir des messageries cryptées et sécurisé entre particuliers. C’est pas comme-ci on s’échangeait des numéros de carte de crédit ou donnée sensibles dans tous ses messages. J’aimerais bien comprendre ce que ça vous apporte réellement. Vous avez peur qu’on intercepte un de vos messages disant d’aller acheter du pain ou d’un repas de famille samedi en 8 à 12h ?J’ai plus l’impression que ces messageries sécurisées perturbe les forces de l’ordre plus qu’elles n’apportent un réel bénéfice.J’ai toujours trouvé ça drôle de s’insurger et demander toujours plus de confidentialité, quand en même temps on étale littéralement toute sa vie sur les réseaux sociaux sans même vérifier qui accède à vos données 🤷‍♂️
    • Mohhh57
      4 Mai. 2026 • 21:10
      Le chiffrement, ce n’est pas parce qu’on cache forcément quelque chose de grave. C’est comme fermer sa porte à clé : ce n’est pas parce qu’il y a un coffre-fort dans le salon, c’est juste que ta vie privée ne regarde pas tout le monde. Même un message banal peut révéler beaucoup de détails : tes habitudes, tes horaires, où tu es, avec qui tu parles, quand tu n’es pas chez toi, tes enfants, ta famille, ton travail, tes soucis, tes achats… Dire “je n’ai rien à cacher”, c’est oublier qu’on a tous quelque chose à protéger. Et le problème n’est pas seulement les forces de l’ordre. Le chiffrement protège aussi contre les hackers, les arnaqueurs, les fuites de données, les employés curieux, les abus, les piratages et les utilisations commerciales et les conversations et photos qu’on peut se partager entre époux par exemple et qui ne regardent personne. La vraie question, ce n’est pas : pourquoi vouloir de la vie privée ? C’est plutôt : pourquoi faudrait-il accepter que tout le monde puisse lire nos conversations ?

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