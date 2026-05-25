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KultureGeek Science Atlas soulève un mini-frigo : le robot humanoïde de Boston Dynamics semble prêt pour le travail industriel
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Atlas soulève un mini-frigo : le robot humanoïde de Boston Dynamics semble prêt pour le travail industriel

2 min.
25 Mai. 2026 • 11:20
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Boston Dynamics – qui appartient au groupe sud-coréen Hyundai – vient de publier une nouvelle démonstration d’Atlas, son robot humanoïde entièrement électrique, et le constat est clair : la machine ne se contente plus d’enchaîner des acrobaties spectaculaires, et apprend désormais à manipuler des objets lourds dans des conditions proches du monde réel.

Un mini-frigo pour démontrer la force, mais surtout l’intelligence

Dans la vidéo, Atlas répond à une question presque devenue une private joke dans le milieu de la robotique : « peut-il apporter une boisson ? » La réponse de Boston Dynamics est malicieuse : « Tout le monde demande si Atlas peut apporter une boisson, mais ce robot peut apporter tout le frigo. » Atlas effectue par ailleurs d’autres mouvements spectaculaires durant cette séquence, mais c’est du déjà vu en quelque sorte…

Le robot soulève donc et transporte un mini-réfrigérateur, puis l’installe ailleurs avec une facilité (apparente) impressionnante. Mais la véritable avancée ne tient pas seulement à la charge manipulée et à son poids. Atlas doit en effet « comprendre » la masse de l’objet, compenser son inertie, ajuster son équilibre et utiliser tout son corps, pas seulement ses mains, afin de garder son équilibre pendant l’opération.

L’apprentissage par renforcement au cœur de la performance

Un humanoïde entraîné en simulation

Boston Dynamics explique qu’Atlas utilise l’apprentissage par renforcement pour répéter virtuellement d’innombrables variations du même geste. Le robot apprend ainsi à s’adapter à des frigos de tailles, de poids ou de positions différentes, avant de transférer ces comportements dans le monde physique.

Cette approche repose sur le contrôle du corps entier, la proprioception et des mouvements d’une amplitude presque surhumaine. Atlas peut pivoter, se cambrer, se stabiliser et réorganiser sa posture pour maintenir la charge sans tomber.

La démonstration marque une étape importante pour les humanoïdes industriels. L’enjeu pour les grands acteurs de la robotique semble être désormais de prouver qu’un robot peut gérer des tâches pénibles et physiquement exigeantes, ce qui a évidemment une grande importance dans le milieu industriel. Atlas pourrait bien devenir l’un des premiers robots humanoïdes réellement adaptés pour les entrepôts, les usines et la logistique.

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