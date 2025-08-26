TENDANCES
KultureGeek Science Boston Dynamics : le robot Atlas gagne en autonomie grâce à l’IA comportementale
Science

Boston Dynamics : le robot Atlas gagne en autonomie grâce à l’IA comportementale

26 Août. 2025 • 16:35
Toujours plus près du comportement « humain » : le robot humanoïde Atlas de Boston Dynamics franchit une nouvelle étape technologique grâce aux LBMs (Large Behavior Models) , des briques d’IA conçues pour apporter au robot une autonomie inédite en terme de prise de décision et de coordination fine des mouvements. L’une des vidéos illustrant cette avancée montre un robot Atlas capable de gérer le vidage de caisses dans un contexte en perpétuel changement (la caisse est par exemple déplacée durant l’expérience). Et comme un être humain le ferait dans la même situation, Atlas trouve finalement plus pratique de remettre la caisse à sa place plutôt que de se déplacer tout entier pour poursuivre sa tâche ! D’autant plus impressionnant que la tâche est effectuée relativement rapidement pour un robot de cette envergure.

La mise en œuvre des LBMs ouvre le champ à une révolution de l’intelligence embarquée dans le secteur de la robotique. Contrairement aux systèmes autonomes traditionnels, où chaque geste est préprogrammé, Atlas est capable d’une compréhension situationnelle et dynamique — une intelligence comportementale qui le rend non seulement performant, mais aussi capable d’anticiper l’action. Les LBMs promettent ainsi une future génération de robots réellement autonomes, capables d’agir dans des environnements dynamiques sans aucune assistance externe. La révolution robotique est plus que jamais en marche.
