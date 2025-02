Boston Dynamics veut améliorer les capacités d’apprentissage de son robot Atlas

Boston Dynamics vient d’annoncer un partenariat avec le Robotics & AI Institute (RAI Institute) pour améliorer l’apprentissage par renforcement de son robot humanoïde Atlas électrique. Cet institut, fondé en 2022 par Marc Raibert, ancien CEO de Boston Dynamics, est entièrement financé par Hyundai (qui pour rappel a fait l’acquisition de Boston Dynamics en 2021). Cette collaboration permettra à Raibert d’explorer des technologies expérimentales et d’avant-garde en dehors des contraintes commerciales. L’objectif est de perfectionner les capacités d’apprentissage d’Atlas en utilisant l’apprentissage par renforcement, une méthode inspirée du processus d’apprentissage humain et animal, et qui devient de plus en plus efficace grâce aux simulations virtuelles.

Cette coopération entre Boston Dynamics et le RAI Institute n’est pas la première du genre : les deux organismes avaient déjà travaillé ensemble sur un kit de recherche en apprentissage par renforcement destiné au robot quadrupède Spot. Le nouveau projet se concentre sur le transfert des apprentissages virtuels vers le monde réel et l’amélioration des mouvements et interactions physiques d’Atlas. Boston Dynamics travaille notamment sur des capacités avancées comme la course dynamique et la manipulation d’objets lourds, qui nécessitent une coordination extrêmement précise des bras et des jambes du robot.