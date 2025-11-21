Hellraiser : du film d’horreur culte au jeu vidéo… conçu en collaboration avec Clive Baker (trailer)

Attention âmes sensibles : Saber Interactive et Boss Team Games ont levé le voile sur Clive Barker’s Hellraiser : Revival, un jeu de survie et d’horreur inspiré du célèbre film culte et conçu en collaboration avec Clive Barker lui-même. Annoncé pour PlayStation 5, Xbox Series et PC, ce titre bien sanglant (à la limite du dérangeant) promet de ramener l’horreur iconique et radicale des films Hellraiser dans une expérience immersive… qui ne sera pas destinée à tous les publics.

Premier trailer : la boîte de Pandore s’ouvre

Le tout premier trailer de gameplay montre Aidan (le personnage dirigé par le joueur), obligé d’utiliser la mystérieuse “Genesis Configuration” — la boîte-puzzle de l’enfer — pour s’aventurer dans le Labyrinthe et secourir sa petite amie Sunny. Cette longue séquence horrifique dévoile des cultistes, des déviants cauchemardesques et des monstres infernaux, tout en montrant comment la boîte peut procurer des pouvoirs surnaturels où douleur et plaisir se mêlent. Doug Bradley revient lui aussi dans le rôle du terrible Pinhead, prêt à imposer son autorité terrifiante avec son timbre de voix si familier.

[Attention, le trailer de ce jeu ne doit être visionné que par un public adulte. Les images sont vraiment gores et parfois même NSFW]

Horreur immersive et combats impitoyables

Le gameplay du jeu propose ainsi mêler des armes “terre à terre” à des pouvoirs surnaturels issus de la “Configuration”, afin d’infliger des dégâts aussi horribles que possibles (os brisés, chairs incinérées, et l’on en passe des pires et des plus sanguinolentes). Aidan devra aussi s’allier ou affronter des Cenobites, des prêtres tortionnaires et d’autres serviteurs des ténèbres dans des affrontements sans merci.

Clive Barker souligne que l’équipe de développement “s’est immergée” dans l’univers de Hellraiser, “capturant l’essence : la séduction de la souffrance, la beauté du grotesque”. Le CEO de Saber Interactive, Matthew Karch, ajoute : « Nous ouvrons les portes de l’enfer. », ce qui, au vu du trailer, nous semble assez juste.

Clive Barker’s Hellraiser : Revival s’annonce en tout cas comme une plongée sans compromis dans l’horreur… comme un réel avant-gout de l’enfer en somme…