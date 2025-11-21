TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Hellraiser : du film d’horreur culte au jeu vidéo… conçu en collaboration avec Clive Baker (trailer)
Jeux vidéo

Hellraiser : du film d’horreur culte au jeu vidéo… conçu en collaboration avec Clive Baker (trailer)

21 Nov. 2025 • 20:07
0

Attention âmes sensibles : Saber Interactive et Boss Team Games ont levé le voile sur Clive Barker’s Hellraiser : Revival, un jeu de survie et d’horreur inspiré du célèbre film culte et conçu en collaboration avec Clive Barker lui-même. Annoncé pour PlayStation 5, Xbox Series et PC, ce titre bien sanglant (à la limite du dérangeant) promet de ramener l’horreur iconique et radicale des films Hellraiser dans une expérience immersive… qui ne sera pas destinée à tous les publics.

Premier trailer : la boîte de Pandore s’ouvre

Le tout premier trailer de gameplay montre Aidan (le personnage dirigé par le joueur), obligé d’utiliser la mystérieuse “Genesis Configuration” — la boîte-puzzle de l’enfer — pour s’aventurer dans le Labyrinthe et secourir sa petite amie Sunny. Cette longue séquence horrifique dévoile des cultistes, des déviants cauchemardesques et des monstres infernaux, tout en montrant comment la boîte peut procurer des pouvoirs surnaturels où douleur et plaisir se mêlent. Doug Bradley revient lui aussi dans le rôle du terrible Pinhead, prêt à imposer son autorité terrifiante avec son timbre de voix si familier.

[Attention, le trailer de ce jeu ne doit être visionné que par un public adulte. Les images sont vraiment gores et parfois même NSFW]

Horreur immersive et combats impitoyables

Le gameplay du jeu propose ainsi mêler des armes “terre à terre” à des pouvoirs surnaturels issus de la “Configuration”, afin d’infliger des dégâts aussi horribles que possibles (os brisés, chairs incinérées, et l’on en passe des pires et des plus sanguinolentes). Aidan devra aussi s’allier ou affronter des Cenobites, des prêtres tortionnaires et d’autres serviteurs des ténèbres dans des affrontements sans merci.

Clive Barker souligne que l’équipe de développement “s’est immergée” dans l’univers de Hellraiser, “capturant l’essence : la séduction de la souffrance, la beauté du grotesque”. Le CEO de Saber Interactive, Matthew Karch, ajoute : « Nous ouvrons les portes de l’enfer. »,  ce qui, au vu du trailer, nous semble assez juste.

Clive Barker’s Hellraiser : Revival s’annonce en tout cas comme une plongée sans compromis dans l’horreur… comme un réel avant-gout de l’enfer en somme…

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Toxic Crusaders Jeux vidéo

Toxic Crusaders : le jeu vidéo inspiré de l’anime culte prend date sur consoles et PC

Twilight Imperium Jeux vidéo

Twilight Imperium : le légendaire jeu de stratégie sur table est adapté en jeu vidéo (trailer)

Death Stranding Mosquito Geekeries

Death Stranding: Mosquito : premier trailer pour le film d’animation tiré du jeu de Kojima

Resident Evil 9 - Requiem Jeux vidéo

Capcom annonce Resident Evil 9 : Requiem (trailer + date de sortie)

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

black friday aliexpress Promos

Black Friday AliExpress : des centaines de bons plans + codes

21 Nov. 2025 • 21:16
0
Nokia Logo

Nokia veut supprimer plus de 400 emplois en France

21 Nov. 2025 • 20:56
0 Hors-Sujet

La direction de Nokia France a dévoilé aux syndicats un projet de restructuration massif visant la suppression de 427 emplois dans...

Ordinateur Portable Lignes de Code

Google dit que les données de plus de 200 entreprises ont été piratées

21 Nov. 2025 • 20:43
0 Internet

Google a confirmé qu’une vaste cyberattaque a permis de dérober les données de plus de 200 entreprise stockées par...

Robot base ball

Ces robots sont capables de lancer et de rattraper des balles lancées à plus de 100 km/h

21 Nov. 2025 • 19:42
0 Science

Des chercheurs de l’Institut RAI ont mis au point une plateforme robotique à « faible impédance »...

Google Mode IA Moteur de Recherche

Le Mode IA de Google affiche désormais des publicités

21 Nov. 2025 • 19:00
0 Internet

C’était inévitable et c’est désormais une réalité : Google commence à afficher des publicités...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple dévoile la puissance de sa puce M5 pour l’IA locale

Apple dévoile la puissance de sa puce M5 pour l’IA locale

21 Nov. 2025 • 20:04

image de l'article AirDrop entre iPhone et Android : le support par Google serait lié à l’Europe et au DMA

AirDrop entre iPhone et Android : le support par Google serait lié à l’Europe et au DMA

21 Nov. 2025 • 19:39

image de l'article Cette application active les meilleures fonctions des AirPods sur Android

Cette application active les meilleures fonctions des AirPods sur Android

21 Nov. 2025 • 18:22

image de l'article Black Friday AliExpress : des centaines de bons plans + codes

Black Friday AliExpress : des centaines de bons plans + codes

21 Nov. 2025 • 17:37

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site