Death Stranding: Mosquito : premier trailer pour le film d’animation tiré du jeu de Kojima

Kojima Productions vient enfin de lever le voile sur Death Stranding: Mosquito (nom provisoire), un long métrage d’animation qui prendra place dans le monde post-apocalyptique si particulier inventé par Hideo Kojima. Diffusé durant le livestream du studio, le teaser met en scène un personnage encapuchonné (qui n’est pas Sam Porter Bridges) confronté à des créatures surnaturelles.
La réalisation, à priori de grande qualité si l’on s’en tient à ce premier trailer, est supervisée par Hiroshi Miyamoto pour le compte d’ABC Animation Studio. Quant au scénario, il est l’œuvre d’Aaron Guzikowski, reconnu pour son travail sur Prisoners et la série Raised by Wolves (HBO Max). Hideo Kojima occupe le rôle de producteur, et sera aussi garant du respect des thèmes et de l’atmosphère du jeu original de cette version animée.
Death Stranding: Mosquito racontera une histoire inédite dans le lore du jeu tout en évitant l’effet de redite : le film proposera de nouveaux personnages, de nouveaux enjeux, le tout dans un décor typiquement “Kojimien”. Aucun calendrier officiel n’a encore été annoncé pour la sortie du film, le projet étant encore catalogué sous le titre provisoire “Mosquito”. Du jeu au film et du film au jeu, Kojima sait en tout cas comment accrocher à la fois le cœur des joueurs et des cinéphiles, ce qui n’est pas une surprise venant d’un créateur à ce point fasciné par le 7ème art (tous les titres de Kojima contiennent leurs cinématiques à la mise en scène vraiment digne du cinéma).
