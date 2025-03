Death Stranding 2 dévoile sa date de sortie et un trailer captivant

Hideo Kojima, le fondateur de Kojima Productions, a annoncé la sortie de Death Stranding 2: On the Beach pour le 26 juin 2025, exclusivement sur PlayStation 5. Accompagné d’un trailer de 10 minutes, le créateur a profité du SXSW 2025 pour donner un aperçu aux joueurs.

Un casting étoilé pour Death Stranding 2: On the Beach

Le trailer dévoile plusieurs éléments du jeu, mettant en avant des personnages bien connus ainsi que de nouvelles têtes. Norman Reedus reprend son rôle de Sam Bridges, ce porteur solitaire embarqué dans une aventure étrange, toujours en quête de connexion entre les humains. Il sera accompagné de Léa Seydoux, qui revient dans son rôle de Fragile, et de Troy Baker, de retour sous les traits de Higgs. Mais la suite intègre également de nouveaux personnages, incarnés par Elle Fanning (Tomorrow), Shioli Kutsuna (Rainy),et George Miller (Tarman). À noter aussi la participation de Luca Marinelli (Neil), Debra Wilson (Doctor) et Alissa Jung (Lucy). Une apparition de Lee Dong-seok, également connu sous le nom de Don Lee, est également à prévoir.

Un monde qui évolue, mais des missions qui perdurent

L’intrigue de Death Stranding 2: On the Beach se déroule 11 mois après la création des United Cities of America. Avec l’automatisation des livraisons et la présence omniprésente des serveurs sur les plages, les porteurs comme Sam semblent désormais obsolètes. Le Chiralium, ce phénomène mystérieux du monde du jeu, continue de déformer l’environnement, tandis qu’une nouvelle faction fait son apparition. Malgré cela, Sam Bridges semble déterminé à poursuivre sa mission.

Le trailer, riche en action et en indices sur l’histoire, fait également référence à Metal Gear Solid, une autre œuvre iconique de Hideo Kojima. Le personnage de Neil, interprété par Luca Marinelli, présente des similitudes frappantes avec le légendaire Solid Snake, tandis qu’une créature géante évoque des souvenirs de Metal Gear Rex.

Pour l’instant, Death Stranding 2: On the Beach est confirmé uniquement sur PlayStation 5, mais une version PC pourrait suivre si Sony maintient sa tendance à proposer des portages, tout comme une version Xbox à l’avenir sachant que Kojima a racheté les droits de la licence à Sony et que Death Stranding vient d’être porté sur la console noire et verte. De plus, un film live-action est en préparation, avec le studio A24 à la production. Celui-ci se déroulera dans le même univers que le jeu, sans pour autant reprendre directement l’intrigue du jeu.