Un film Death Stranding est annoncé par Kojima Productions et A24

Après le jeu vidéo, Death Stranding va devenir un film. A24 et Kojima Productions s’associent pour un film live-action, mais certains détails ne sont pas encore dévoilés.

En route vers le film Death Stranding

A24 est une société de production indépendante responsable de plusieurs films, dont Everything Everywhere All at Once qui a remporté l’Oscar du meilleur film. Kojima Productions n’est autre que le studio créé par Hideo Kojima qui a développé Death Stranding.

Dans un communiqué, Kojima Productions indique :

Le film promet d’explorer les mystères entourant l’événement apocalyptique appelé Death Stranding, qui a brouillé les lignes entre la vie et la mort, et a fait apparaître des créatures cauchemardesques dans un monde au bord de l’effondrement.

Hideo Kojima a par ailleurs déclaré :

A24 est né dans ce monde il y a environ 10 ans, leur présence est singulière dans l’industrie, ils ne sont pas comme les autres. Les films qu’ils livrent au monde sont de grande qualité et très innovants. J’ai été attiré par leurs créations et elles ont même inspiré mon propre travail. Leur approche innovante de la narration s’aligne sur ce que Kojima Productions fait depuis 8 ans. Aujourd’hui, nous réalisons ensemble un film Death Stranding. Il existe de nombreux « films d’adaptation de jeux », mais ce que nous créons n’est pas une simple traduction directe du jeu. Notre intention est que notre public ne soit pas uniquement composé de fans des jeux, mais que notre film s’adresse à tous ceux qui aiment le cinéma. Nous sommes en train de créer un univers Death Stranding qui n’a jamais été vu auparavant et qui ne peut être réalisé que par le biais du cinéma.

Pas de date de sortie

Le jeu vidéo Death Stranding réunit des acteurs tels que Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Guillermo del Toro et Margaret Qualley. Il n’est pas encore précisé s’ils seront dans le film ou si A24 et Kojima Productions se tourneront vers un autre casting. Il n’est pas non précisé quelle sera l’histoire ni quelle est la date de sortie.

Le jeu se déroule aux États-Unis après qu’un événement cataclysmique a libéré des créatures destructrices sur la planète. Les joueurs prennent le contrôle d’un coursier nommé Sam Porter Bridges (Norman Reedus), qui a pour mission d’apporter des ressources aux colonies à travers le pays et de les connecter par le biais d’un réseau sans fil.