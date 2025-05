Death Stranding : après le film, Hideo Kojima annonce un anime

Hideo Kojima, créateur de Death Stranding, annonce qu’une adaptation en anime de son jeu vidéo est en préparation. Cette révélation, faite lors d’une interview avec Vogue Japon, s’accompagne de détails sur ses ambitions pour la franchise, notamment un film en live-action.

Un anime pour enrichir l’univers de Death Stranding

Dans son interview, Hideo Kojima a partagé sa vision de l’avenir, où les frontières entre les jeux vidéo et le cinéma s’effaceront. Alors qu’il évoquait le film en live-action de Death Stranding, réalisé en collaboration avec le studio A24, il a révélé qu’un projet d’une série est également en développement. « En fait, nous travaillons actuellement sur une adaptation en anime », a-t-il déclaré.

Ce projet d’anime s’inscrit dans une démarche d’exploration des différents supports pour raconter l’histoire de Death Stranding. Contrairement à certaines adaptations comme The Last of Us ou plus orientées vers les fans comme Super Mario Bros le film, Hideo Kojima souhaite que le film en live-action exploite pleinement le potentiel expressif du cinéma. Il ambitionne même de viser des récompenses dans des festivals prestigieux, tels que Cannes ou Venise. Bien que moins détaillé, l’anime semble suivre une approche similaire, en cherchant à offrir une nouvelle perspective sur l’univers du jeu.

Un film ambitieux avec A24

Le film Death Stranding, produit par A24, sera écrit et réalisé par Michael Sarnoski, connu pour Sans un bruit : Jour 1. Hideo Kojima a expliqué avoir choisi A24 pour éviter de produire un blockbuster d’action coûteux, privilégiant une approche artistique. « Je veux créer un Death Stranding qui ne peut être réalisé qu’à travers le cinéma », a-t-il précisé, soulignant son désir de proposer une œuvre cinématographique audacieuse et unique.

L’annonce de l’anime, bien que plus discrète, ouvre de nouvelles perspectives pour les fans de l’univers du jeu. Si peu d’informations ont été dévoilées sur ce projet, la confirmation de sa production marque une étape importante. Avec ces deux adaptations, Hideo Kojima continue d’explorer des formats variés pour donner vie à son œuvre.