Death Stranding : on connait le nom du scénariste du film d’animation

Le concepteur de JV Hideo Kojima a confirmé il y a peu qu’un film d’animation basé sur l’univers de Death Stranding était en préparation. Et désormais, on sait qui va écrire le script de cette version animée : le scénariste Aaron Guzikowski, qui a travaillé sur l’excellente série Raised By Wolves et le film Prisoners, a été choisi pour écrire le scénario de ce long métrage animé. A noter que ce film racontera une histoire originale se déroulant évidemment dans le même univers que le jeu, (univers déjà en soi très cinématographique). Le studio Line Mileage, spécialisé dans les adaptations animées pour jeunes adultes (avec des antécédents sur Tomb Raider et Castlevania), est en charge de l’animation, tandis que Kojima Productions supervisera le projet.

Ce film d’animation est bien distinct du métrage live action actuellement en développement avec le studio A24 et le réalisateur Michael Sarnoski. Les fans de l’univers de Kojima auront donc droit à deux adaptations en parallèle : une animée, avec un scénario original, et une en prises de vues réelles qui devrait beaucoup plus coller au récit du jeu. En attendant ces nouvelles déclinaisons du jeu culte de Kojima, la sortie de Death Stranding 2 approche à grands pas, la sortie de ce second volet étant fixée au 26 juin prochain (uniquement sur PlayStation pour l’instant). Pour rappel, Death Stranding, le jeu, est disponible sur PS4, PS5, Xbox Series et PC.