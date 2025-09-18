TENDANCES
Jeux vidéo

Twilight Imperium : le légendaire jeu de stratégie sur table est adapté en jeu vidéo (trailer)

18 Sep. 2025 • 13:15
0

Véritable monument du jeu de stratégie sur table, Twilight Imperium s’est imposé comme l’une des expériences les plus exigeantes et immersives du genre. Réputé pour ses parties-marathons et sa logistique parfois décourageante (des centaines de pièces sont à disposer sur de très grandes tables de jeu), ce board game légendaire s’apprête à franchir un cap historique avec sa toute première adaptation officielle en jeu vidéo. Développée par Asmodee et Red Square Games, cette édition numérique reprendra les règles de la quatrième version parue en 2017 ainsi que ses extensions. L’objectif de l’éditeur consiste à préserver la profondeur stratégique qui a fait la réputation du jeu tout en éliminant les lourdeurs liées à sa mise en place « physique ».

Une expérience pensée pour les joueurs modernes

Twilight Imperium Digital intégrera un mode multijoueur en ligne, des affrontements contre l’IA et même un système asynchrone permettant de poursuivre une partie à son rythme. Les nouveaux venus bénéficieront de tutoriels interactifs et d’aides contextuelles pour assimiler progressivement les règles foisonnantes de l’univers. Mais l’atout le plus marquant reste sans doute l’absence de mise en place fastidieuse : fini les centaines de jetons, cartes et figurines à disposer manuellement. Ici, commencer une partie se résume à lancer le jeu et à le fermer une fois la partie terminée.

Vers une nouvelle ère pour Twilight Imperium

Si certains puristes regretteront sans doute la disparition du rituel matériel qui fait partie du charme de ce jeu mythique, force est de reconnaitre que cette version digitale ouvre la porte à une communauté de joueurs encore plus large, prête à conquérir la galaxie sans contraintes logistiques. Déjà disponible en wishlist sur Steam, Twilight Imperium Digital n’a pas encore de date de sortie officielle.

Signaler une erreur dans le texte

