Le gaming s’améliore sur Windows Arm avec plusieurs changements

L’an dernier, Qualcomm avait juré que les jeux fonctionneraient sans problème sur ses PC portables sous Windows Arm avec le processeur Snapdragon X Elite. La réalité des tests fut bien plus cruelle. Aujourd’hui, Qualcomm tente de faire oublier ce faux départ avec une offensive logicielle majeure, transformant enfin l’architecture Arm en une plateforme viable pour les joueurs.

Snapdragon Control Panel : l’outil qui manquait

La pièce maîtresse de ce rattrapage est le déploiement cette semaine du Snapdragon Control Panel. À l’image des logiciels bien connus de Nvidia ou AMD , cet utilitaire détecte automatiquement les jeux installés pour optimiser leurs réglages graphiques (anti-aliasing, filtrage de textures, limite de FPS, etc).

Plus qu’une simple interface de confort, cet outil (disponible ici) sert de canal de distribution pour les derniers pilotes graphiques (GPU) Adreno. Ces mises à jour sont cruciales : Qualcomm affirme avoir déployé des correctifs de stabilité et de performance pour plus de 100 jeux depuis le lancement chaotique de l’an dernier.

Microsoft et l’anti-cheat entrent dans la danse

L’effort est conjoint. Microsoft a musclé son émulateur Prism qui supporte désormais le jeu d’instructions Advanced Vector Extensions x86, à savoir AVX (et bientôt AVX2 pour les puces Snapdragon X2 Elite). Ce jargon technique cache une avancée concrète : de nombreux jeux modernes et applications créatives qui refusaient de se lancer seront désormais compatibles. De même, l’application Xbox sur Windows Arm n’est plus une simple coquille vide pour le cloud gaming : elle permet enfin d’installer nativement des jeux du catalogue du Game Pass.

Mais la victoire la plus symbolique reste l’arrivée de Fortnite. Grâce à une collaboration étroite avec Epic Games, le célèbre battle royale tourne désormais nativement avec un support anti-triche au niveau du noyau (kernel). Qualcomm ne compte pas s’arrêter là et travaille activement avec Denuvo, BattleEye ou le système de Tencent pour lever le dernier grand verrou qui bloquait les jeux multijoueurs sur cette architecture.