TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Actualité Windows, macOS et Linux Le gaming s’améliore sur Windows Arm avec plusieurs changements
Actualité Windows, macOS et Linux

Le gaming s’améliore sur Windows Arm avec plusieurs changements

21 Nov. 2025 • 17:03
0

L’an dernier, Qualcomm avait juré que les jeux fonctionneraient sans problème sur ses PC portables sous Windows Arm avec le processeur Snapdragon X Elite. La réalité des tests fut bien plus cruelle. Aujourd’hui, Qualcomm tente de faire oublier ce faux départ avec une offensive logicielle majeure, transformant enfin l’architecture Arm en une plateforme viable pour les joueurs.

Windows 11 Bureau PC Portable

Snapdragon Control Panel : l’outil qui manquait

La pièce maîtresse de ce rattrapage est le déploiement cette semaine du Snapdragon Control Panel. À l’image des logiciels bien connus de Nvidia ou AMD , cet utilitaire détecte automatiquement les jeux installés pour optimiser leurs réglages graphiques (anti-aliasing, filtrage de textures, limite de FPS, etc).

Plus qu’une simple interface de confort, cet outil (disponible ici) sert de canal de distribution pour les derniers pilotes graphiques (GPU) Adreno. Ces mises à jour sont cruciales : Qualcomm affirme avoir déployé des correctifs de stabilité et de performance pour plus de 100 jeux depuis le lancement chaotique de l’an dernier.

Snapdragon Control Panel

Microsoft et l’anti-cheat entrent dans la danse

L’effort est conjoint. Microsoft a musclé son émulateur Prism qui supporte désormais le jeu d’instructions Advanced Vector Extensions x86, à savoir AVX (et bientôt AVX2 pour les puces Snapdragon X2 Elite). Ce jargon technique cache une avancée concrète : de nombreux jeux modernes et applications créatives qui refusaient de se lancer seront désormais compatibles. De même, l’application Xbox sur Windows Arm n’est plus une simple coquille vide pour le cloud gaming : elle permet enfin d’installer nativement des jeux du catalogue du Game Pass.

Mais la victoire la plus symbolique reste l’arrivée de Fortnite. Grâce à une collaboration étroite avec Epic Games, le célèbre battle royale tourne désormais nativement avec un support anti-triche au niveau du noyau (kernel). Qualcomm ne compte pas s’arrêter là et travaille activement avec Denuvo, BattleEye ou le système de Tencent pour lever le dernier grand verrou qui bloquait les jeux multijoueurs sur cette architecture.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Nvidia GeForce RTX 5090 Carte Graphique GPU Actu OS

Nvidia corrige le bug de Windows 11 qui plombe les performances en jeu

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

black friday aliexpress

🔥 Black Friday AliExpress : des centaines de bons plans + codes

21 Nov. 2025 • 17:16
0 Promos

La Black Friday Week bat son plein avec jusqu’à -60 % sur une large sélection. Les codes ci-dessous sont utilisables sur toutes...

Agile One robot

Agile ONE : l’Europe aussi a son robot humanoïde

21 Nov. 2025 • 15:15
0 Science

Agile Robots, une start-up munichoise spécialisée dans la robotique alimentée par l’IA, vient de lancer son tout premier robot...

ChatGPT Discussions Groupe

Après un test, ChatGPT propose les discussions de groupe pour tout le monde

21 Nov. 2025 • 14:10
1 Internet

OpenAI fait savoir que les discussions de groupe dans ChatGPT sont maintenant disponibles pour tous les utilisateurs dans le monde. Il y avait eu un test...

Microsoft FSE

Xbox : la « Full Screen Experience » débarque enfin sur tous les PC gaming portables

21 Nov. 2025 • 12:40
0 Actu OS

Microsoft vient de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie visant à transformer Windows 11 en un véritable environnement...

Trump Décret 1

L’administration Trump s’oppose aux projets de régulation de l’IA de certaines États américains

21 Nov. 2025 • 11:15
0 Hors-Sujet

Prenant un virage de plus en plus autoritaire sur l’intelligence artificielle, l’administration Trump plancherait sur un projet...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Vision Pro : Apple et le Real Madrid veulent révolutionner l’expérience immersive

Vision Pro : Apple et le Real Madrid veulent révolutionner l’expérience immersive

21 Nov. 2025 • 16:30

image de l'article iPhone vs Pixel : Google parodie Wicked pour troller Apple dans une pub

iPhone vs Pixel : Google parodie Wicked pour troller Apple dans une pub

21 Nov. 2025 • 16:27

image de l'article Les iPhone 17e, MacBook moins cher et iPad 12 attendus au début 2026

Les iPhone 17e, MacBook moins cher et iPad 12 attendus au début 2026

21 Nov. 2025 • 15:10

image de l'article Apple lance le Hikawa Phone Grip and Stand, un accessoire MagSafe pensé pour l’accessibilité

Apple lance le Hikawa Phone Grip and Stand, un accessoire MagSafe pensé pour l’accessibilité

21 Nov. 2025 • 13:20

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site