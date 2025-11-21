Ces robots sont capables de lancer et de rattraper des balles lancées à plus de 100 km/h

Des chercheurs de l’Institut RAI ont mis au point une plateforme robotique à « faible impédance » spécialement conçue pour explorer la manipulation dynamique. Dans une démonstration spectaculaire, les robots issus de cette plateforme jouent à la balle, attrapent des balles lancées, et même participent à des séances de batting, entre eux mais aussi avec des humains expérimentés. Leurs capacités imposent le respect : ces machines parviennent à lancer une balle à 112 km/h, une vitesse comparable à celle d’un lanceur de lycée bien entraîné !

Réflexes, vitesse, précision : un véritable défi mécanique

L’agilité et la précision des robots sont réellement impressionnants. Placés à sept mètres de distance, les robots doivent en effet attraper des balles lancées à 66 km/h, ou frapper des balles envoyées à 48 km/h. Pour réussir, ces derniers doivent réagir avec une rapidité et une coordination hors pair, démontrant que leur plateforme est capable de gérer des compétences motrices complexes et des boucles de rétroaction extrêmement rapides.

Vers des applications industrielles et au-delà

Ces améliorations techniques pourraient bien révolutionner non seulement la robotique sportive, mais aussi des secteurs concrets comme la logistique, la fabrication et l’interaction humain-robot. En effet, qui peut le plus peut le moins, et si des robots peuvent attraper, lancer ou frapper des objets à grande vitesse, ils pourraient alors tout aussi bien manipuler des outils, assembler des composants ou bien encore effectuer des tâches précises en collaboration avec des opérateurs.

Les chercheurs de l’Institut RAI précisent en outre que leur plateforme à faible impédance réduit drastiquement les forces de contact indésirables, ce qui la rend beaucoup plus sûre et plus souple dans un environnement rempli d’individus. La capacité à réguler la force, la vitesse et la trajectoire en temps réel apparait en effet ici comme essentielle pour créer des machines capables d’évoluer dans des environnements dynamiques sans compromettre la sécurité des utilisateurs humains.