Amazon a déployé un million de robots dans ses entrepôts

Amazon a franchi un cap symbolique en annonçant avoir déployé un million de robots dans ses entrepôts à travers le monde, treize ans après l’acquisition de Kiva Systems en 2012. Ce millionième robot a été livré dans un centre de traitement des commandes au Japon. Cette progression rapide rapproche Amazon d’un nouvel équilibre : ses entrepôts pourraient en effet bientôt compter autant de robots que de travailleurs humains ! Selon le Wall Street Journal, 75 % des livraisons mondiales du géant américain sont déjà assistées, d’une manière ou d’une autre, par des robots.

Pour optimiser l’efficacité de cette flotte, Amazon a développé un nouveau modèle d’intelligence artificielle appelé DeepFleet, conçu via le service cloud de l’entreprise, SageMaker. Ce modèle de type génératif permet de coordonner les itinéraires des robots de façon plus intelligente, ce qui augmenterait leur rapidité d’exécution de 10 %. La firme continue aussi d’innover sur le plan matériel : en mai dernier, Amazon a présenté le robot Vulcan, doté de deux bras, dont un capable de « ressentir » les objets qu’il manipule. Ces innovations s’intègrent dans les « centres de traitement de nouvelle génération » (annoncés fin 2024), qui comptent dix fois plus de robots que les installations actuelles tout en maintenant une présence humaine (limitée).