Uber Eats démarre la livraison par robots dans la ville d’Atlanta

Depuis le jeudi 26 juin, les clients d’Uber Eats à Atlanta peuvent désormais choisir de se faire livrer par robots autonomes « de trottoir », des robots conçus et fabriqués par la startup Serve Robotics. Cette initiative intervient seulement deux jours après le lancement par Uber et Waymo d’un service de robotaxi commercial dans la même ville. Serve robotics, une entreprise « dérivée » d’Uber en 2021 et entrée en bourse l’an dernier, est l’un des 18 partenaires en véhicules autonomes d’Uber, qui cherche à prendre une avance stratégique sur le marché grand public de la livraison automatisée. Uber revendique actuellement un rythme annuel de 1,5 million de trajets autonomes (mobilité et livraison) sur son réseau.

Atlanta devient aussi la quatrième ville commerciale pour Serve, après Los Angeles, Miami et Dallas-Fort Worth. Contrairement à d’autres entreprises qui testent leurs robots sur des campus universitaires, Serve se concentre exclusivement sur les milieux urbains, jugés plus complexes mais aussi bien plus lucratifs. Bien que le nombre de robots déployés à Atlanta ne soit pas précisé, Serve prévoit de passer de 100 robots à Los Angeles à 2 000 dans plusieurs villes américaines d’ici fin 2025. Les livraisons par robot sont disponibles de 9h à 22h dans des quartiers comme Midtown, Old Fourth Ward et Downtown Atlanta, et des plans d’expansion sont déjà prévus. Parmi les restaurants partenaires figurent Rreal Tacos, Ponko Chicken et Shake Shack.