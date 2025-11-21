TENDANCES
Black Friday AliExpress : des centaines de bons plans + codes
Promos et Bonnes Affaires

Black Friday AliExpress : des centaines de bons plans + codes

21 Nov. 2025 • 17:16
0

La Black Friday Week d’AliExpress est lancée : pendant quelques jours, une large sélection high-tech, maison et mobilité passe à prix choc, parfois jusqu’à −60 %. L’événement est rythmé par des remises vendeurs, des ventes flash et des paniers optimisés au paiement. Les meilleures affaires partent vite : n’hésite pas à ajouter tes produits au panier pour verrouiller le prix et surveiller l’évolution des stocks.

Avant de valider, pense à vérifier l’entrepôt (expédition UE/FR conseillée pour un délai plus court et moins de formalités), la politique de retour, ainsi que la note du vendeur. Le montant final affiché au paiement tient compte des remises instantanées et des éventuels avantages de paiement (dont les offres PayPal éligibles), afin d’éviter les surprises après conversion ou frais annexes.

 

Black Friday Aliexpress

Codes panier (toutes catégories)

Du 20 novembre 2025 à 00:00 au 28 novembre 2025 à 23:59 (heure de Paris).

  • 3 € dès 18 € : FRBF03
  • 4 € dès 26 € : FRBF04
  • 9 € dès 59 € : FRBF09
  • 15 € dès 89 € : FRBF15
  • 20 € dès 139 € : FRBF20
  • 30 € dès 209 € : FRBF30
  • 40 € dès 279 € : FRBF40
  • 60 € dès 369 € : FRBF60
  • 70 € dès 499 € : FRBF70

Astuce : choisissez toujours le coupon dont le palier est immédiatement inférieur ou égal au total du panier.

Bonus PayPal (cumulables si éligibles)

  • -20 € dès 199 €
  • -33 € dès 299 €
  • Paiement en 4x PayPal possible selon éligibilité.

Offres valables du 20/11/2025 00:00 au 28/11/2025 23:59. Codes universels : FRBF03, FRBF04, FRBF09, FRBF15, FRBF20, FRBF30, FRBF40, FRBF60, FRBF70.

Promos en cours

Smartphones

Tablettes

TV & Home Cinéma

Mini PC & Ordinateurs

Processeurs & AMD

Trottinettes & Mobilité

Aspirateurs & Entretien

Électronique grand public

Maison & Jardin

Pages dédiées sur AliExpress :

Pour finir AliExprss propose des pages dédiés avec des réductions :

