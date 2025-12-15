TENDANCES
Geekeries et Insolite

Stranger Things saison 5 volume 2 : la bande-annonce est enfin arrivée

15 Déc. 2025 • 18:00
0

La bande-annonce du volume 2 de la saison 5 de Stranger Things vient d’être dévoilée, offrant un aperçu intense de la conclusion de la série phare de Netflix. Après les événements du premier volume, les images confirment des révélations majeures et le retour de personnages clés pour l’affrontement ultime contre Vecna.

Une alliance décisive pour anéantir Vecna

L’un des points culminants de ce trailer réside dans la stratégie d’Eleven (Onze). Pour localiser et éliminer Henry Creel (Vecna), l’héroïne sollicite l’aide de Kali, aussi connue sous le nom de Huit, qu’elle avait libérée de l’emprise militaire dans le premier volume. Cette réunion laisse présager une offensive coordonnée utilisant leurs capacités combinées.

Parallèlement, la transformation de Will Byers occupe une place centrale. Une scène montre une conversation à cœur ouvert avec sa mère, Joyce, qui lui confirme que la bataille est loin d’être terminée. Les images révèlent ensuite Will utilisant ses nouvelles capacités, ses yeux devenant intégralement blancs, un phénomène déjà observé à la fin de la première partie.

Stranger Things Saison 5 Vecna

Les frères Duffer, co-créateurs de la série, avaient promis d’expliquer la vraie nature du Monde à l’envers (Upside Down) dans ce chapitre final. La promesse semble tenue : Dustin et Steve sont aperçus observant une masse tourbillonnante rouge, potentiellement dimensionnelle, qui pourrait être la clé de ce mystère.

D’autres arcs narratifs se précisent. Il y a d’abord l’évasion de Max et Holly. Les deux personnages tentent de s’échapper de ce qui s’apparente au monde imaginaire des années 1950 créé par Vecna, traversant des portes étranges pour trouver une sortie. Ensuite,il y a la détresse psychologique. Les protagonistes apparaissent de plus en plus tourmentés face aux différentes manifestations de Vecna, préparant le terrain pour un dénouement dramatique.

Netflix a opté pour une stratégie de sortie échelonnée les derniers épisodes de Stranger Things. Le volume 2 de la saison 5 sera disponible dès le 26 décembre à 2 heures du matin en France avec trois épisodes. Cependant, il faudra patienter quelques jours supplémentaires pour la véritable conclusion : l’épisode final de la série sera mis en ligne le 1er janvier à 2 heures du matin.

