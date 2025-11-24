Stranger Things saison 5 : voici la nouvelle bande-annonce juste avant la sortie des épisodes

C’est cette semaine que les premiers épisodes de la saison 5 de Stranger Things vont être disponibles sur Netflix. Et juste avant cela, le service de streaming propose une nouvelle bande-annonce qui se focalise sur le volume 1.

Ultime trailer pour le volume 1 de la saison 5 de Stranger Things

En effet, il n’y aura non pas un, non pas deux, mais trois volumes pour la saison 5 de Stranger Things. Voici le calendrier de sortie :

Volume 1 : 27 novembre 2025 à 2 heures du matin

Volume 2 : 26 décembre 2025 à 2 heures du matin

Dernier épisode : 1er janvier 2026 à 2 heures du matin

Le synopsis officiel de Netflix est le suivant :

Hawkins est marquée par l’ouverture des failles et nos héros sont unis par un seul objectif : trouver et tuer Vecna. Mais celui-ci a disparu et personne ne sait où il se trouve ni quels sont ses plans. Pour compliquer leur mission, le gouvernement a placé la ville sous quarantaine militaire et a intensifié sa traque de Onze (Eleven), la forçant à se cacher à nouveau. À l’approche de l’anniversaire de la disparition de Will, une peur familière et oppressante s’installe. La bataille finale approche, et avec elle, une obscurité plus puissante et plus mortelle que tout ce qu’ils ont affronté auparavant. Pour mettre fin à ce cauchemar, ils auront besoin de tout le monde, de tout le groupe, uni une dernière fois.

Pour rappel, cette saison 5 sera la dernière.