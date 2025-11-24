Stranger Things saison 5 : voici la nouvelle bande-annonce juste avant la sortie des épisodes

C’est cette semaine que les premiers épisodes de la saison 5 de Stranger Things vont être disponibles sur Netflix. Et juste avant cela, le service de streaming propose une nouvelle bande-annonce qui se focalise sur le volume 1.
En effet, il n’y aura non pas un, non pas deux, mais trois volumes pour la saison 5 de Stranger Things. Voici le calendrier de sortie :
Le synopsis officiel de Netflix est le suivant :
Hawkins est marquée par l’ouverture des failles et nos héros sont unis par un seul objectif : trouver et tuer Vecna. Mais celui-ci a disparu et personne ne sait où il se trouve ni quels sont ses plans. Pour compliquer leur mission, le gouvernement a placé la ville sous quarantaine militaire et a intensifié sa traque de Onze (Eleven), la forçant à se cacher à nouveau. À l’approche de l’anniversaire de la disparition de Will, une peur familière et oppressante s’installe. La bataille finale approche, et avec elle, une obscurité plus puissante et plus mortelle que tout ce qu’ils ont affronté auparavant. Pour mettre fin à ce cauchemar, ils auront besoin de tout le monde, de tout le groupe, uni une dernière fois.
Pour rappel, cette saison 5 sera la dernière.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Anthropic vient de lancer Claude Opus 4.5, son nouvelle modèle d’intelligence artificielle le plus puissant, conçu pour rivaliser...
OpenAI déploie une fonctionnalité à temps pour le Black Friday et les fêtes de Noël : un assistant d’achat...
Si l’on en croit plusieurs fuites concordantes, Samsung prévoit d’intégrer l’intelligence artificielle de Perplexity dans...
Après avoir imposé le port USB-C aux smartphones et bientôt aux PC portables, la Commission européenne cible désormais...
Artemis nous voilà ! Blue Origin vient de dévoiler sa dernière prouesse technologique, le Blue Moon Mark 1, un atterrisseur cargo de...
24 Nov. 2025 • 20:58
24 Nov. 2025 • 19:48
24 Nov. 2025 • 18:48