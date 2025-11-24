TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Geekeries et Insolite Stranger Things saison 5 : voici la nouvelle bande-annonce juste avant la sortie des épisodes
Geekeries et Insolite

Stranger Things saison 5 : voici la nouvelle bande-annonce juste avant la sortie des épisodes

24 Nov. 2025 • 15:49
0

C’est cette semaine que les premiers épisodes de la saison 5 de Stranger Things vont être disponibles sur Netflix. Et juste avant cela, le service de streaming propose une nouvelle bande-annonce qui se focalise sur le volume 1.

Ultime trailer pour le volume 1 de la saison 5 de Stranger Things

En effet, il n’y aura non pas un, non pas deux, mais trois volumes pour la saison 5 de Stranger Things. Voici le calendrier de sortie :

  • Volume 1 : 27 novembre 2025 à 2 heures du matin
  • Volume 2 : 26 décembre 2025 à 2 heures du matin
  • Dernier épisode : 1er janvier 2026 à 2 heures du matin

Stranger Things Saison 5

Le synopsis officiel de Netflix est le suivant :

Hawkins est marquée par l’ouverture des failles et nos héros sont unis par un seul objectif : trouver et tuer Vecna. Mais celui-ci a disparu et personne ne sait où il se trouve ni quels sont ses plans. Pour compliquer leur mission, le gouvernement a placé la ville sous quarantaine militaire et a intensifié sa traque de Onze (Eleven), la forçant à se cacher à nouveau. À l’approche de l’anniversaire de la disparition de Will, une peur familière et oppressante s’installe. La bataille finale approche, et avec elle, une obscurité plus puissante et plus mortelle que tout ce qu’ils ont affronté auparavant. Pour mettre fin à ce cauchemar, ils auront besoin de tout le monde, de tout le groupe, uni une dernière fois.

Pour rappel, cette saison 5 sera la dernière.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Stranger Things Saison 5 Will Vecna Geekeries

Stranger Things saison 5 : la nouvelle bande-annonce confirme le chaos

Stranger Things Saison 4 Geekeries

Stranger Things saison 5 : Netflix dévoile la date de sortie, avec une arrivée nocturne

Stranger Things Saison 4 Geekeries

Stranger Things saison 5 : voici la bande-annonce pour conclure la série

Stranger Things Anime Geekeries

Stranger Things: Tales from ’85 : Netflix annonce un spin-off animé de la célèbre franchise (+ teaser)

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Claude Logo

Claude Opus 4.5 : Anthropic lance son meilleur modèle IA pour coder et plus encore

24 Nov. 2025 • 20:52
0 Internet

Anthropic vient de lancer Claude Opus 4.5, son nouvelle modèle d’intelligence artificielle le plus puissant, conçu pour rivaliser...

ChatGPT Assistant Shopping

ChatGPT ajoute un assistant d’achat IA pour des guides d’achat personnalisés

24 Nov. 2025 • 20:29
0 Internet

OpenAI déploie une fonctionnalité à temps pour le Black Friday et les fêtes de Noël : un assistant d’achat...

Bixby

Galaxy S26 : Samsung mettrait à jour Bixby avec l’IA de Perplexity

24 Nov. 2025 • 20:00
0 Logiciels

Si l’on en croit plusieurs fuites concordantes, Samsung prévoit d’intégrer l’intelligence artificielle de Perplexity dans...

Chargeur Port USB-C

L’Europe va imposer le port USB-C sur les chargeurs

24 Nov. 2025 • 19:36
2 Matériel

Après avoir imposé le port USB-C aux smartphones et bientôt aux PC portables, la Commission européenne cible désormais...

Blue Moon MK 1

Blue Origin présente l’atterrisseur Blue Moon MK1 : un grand pas vers la Lune

24 Nov. 2025 • 19:35
0 Science

Artemis nous voilà ! Blue Origin vient de dévoiler sa dernière prouesse technologique, le Blue Moon Mark 1, un atterrisseur cargo de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple licencie des dizaines d’employés malgré des revenus records

Apple licencie des dizaines d’employés malgré des revenus records

24 Nov. 2025 • 20:58

image de l'article L’Europe va imposer le port USB-C sur les chargeurs

L’Europe va imposer le port USB-C sur les chargeurs

24 Nov. 2025 • 19:48

image de l'article AirDrop entre iPhone et Android : de nouveaux smartphones vont le supporter

AirDrop entre iPhone et Android : de nouveaux smartphones vont le supporter

24 Nov. 2025 • 18:48

image de l'article iPhone pliable : Apple aurait réussi à avoir l’écran sans pli visible et prépare la production

iPhone pliable : Apple aurait réussi à avoir l’écran sans pli visible et prépare la production

24 Nov. 2025 • 17:17

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site