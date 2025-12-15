TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Tesla pris la main dans le sac à truquer les performances de ses robots Optimus
Science

Tesla pris la main dans le sac à truquer les performances de ses robots Optimus

15 Déc. 2025 • 16:45
2

Tesla avait organisé pour l’Art Basel Miami Beach ce week-end un événement éphémère baptisé « The Future of Autonomy Visualized ». Installée en marge de la célèbre foire d’art contemporain, cette démo « pop-up » devait montrer l’état de l’art des robots Optimus concernant leur niveau d’autonomie réelle.  Les visiteurs pouvaient aussi y apercevoir le prototype du Cybercab, futur véhicule autonome de la marque.

Une vidéo virale et un gros bad buzz

Cette opération de communication a rapidement pris des allures de fiasco. Une vidéo filmée sur place et diffusée sur les réseaux sociaux est devenue virale, et ce n’est pas vraiment en raison d’une quelconque prouesse technologie du robot Optimus. On y voit notamment des robots Optimus statiques ou exécutant des mouvements limités, loin de l’image ultra-sophistiquée souvent associée aux annonces de Tesla.

Pire encore, l’un des robots semble soudain « bugguer » et prendre un casque imaginaire au dessus de sa tête avant de s’effondrer en arrière. La séquence donne clairement l’impression que le robot était en fait téléopéré à distance via un opérateur sous casque XR, comme cela a déjà été constaté chez d’autres fabricants de robots humanoïdes. Problème, Tesla n’a jamais précisé que les robots utilisés pour l’Art Basel Miami Beach étaient contrôlés à distance, l’intitulé de l’évènement éphémère laissant même entendre qu’il s’agissait bel et bien d’une démonstration des capacités du robot en mode autonome (« The Future of Autonomy Visualized »). Un beau mensonge en somme…

Entre ambition technologique et réalité du terrain

Si Tesla continue d’afficher de grandes ambitions dans le secteur de la robotique humanoïde, cet incident rappelle que la frontière entre une démo technologique et une mise en scène trompeuse est parfois ténue. Présenter des prototypes encore en développement dans un contexte aussi exposé peut rapidement se retourner contre un fabricant (surtout si ce dernier s’autoproclame leader sur ce secteur).

Au-delà du buzz, l’événement relance le débat sur la maturité réelle des technologies d’autonomie promises par Tesla, et sur la manière dont elles sont présentées au public. Une chose est sûre : même à Art Basel, l’innovation ne pardonne pas l’improvisation.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Optimus Gen 2 Science

Tesla peinerait à produire 5000 robots Optimus d’ici la fin de l’année

optimus-ballet Science

Le robot Optimus de Tesla est un bon danseur (c’est déjà ça)

Optimus Gen 2 Hors-Sujet

Le responsable du projet de robot humanoïde Optimus a décidé de quitter Tesla

Optimus Tron Ares Geekeries

Le robot Optimus de Tesla fait sensation à l’avant-première de Tron : Ares

2 commentaires pour cet article :

  • Yeeehhoo(via l'app )
    15 Déc. 2025 • 14:21
    Ca fait un peu sourire d’entendre Starlink tirer la sonnette d’alarme alors qu’il n’y a pas si longtemps, ils ignoraient crânement les requêtes de la NASA pour éviter les collisions avec les satellites de l’agence
  • Kyles94(via l'app )
    15 Déc. 2025 • 18:01
    On est plus au premier bullshit de tesla. 🤣🤣. Son système de conduite autonome est tjs aussi naze vu qu’ils refusent tjs d’utiliser le LiDAR pour faire des économies donc comment dire qu’on se doutait déjà que les robot n’était pas prêt dutout.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

deus-ex Remastered

Deus Ex Remastered est repoussé indéfiniment après une levée de boucliers des fans

15 Déc. 2025 • 18:21
0 Jeux vidéo

Annoncé durant le mois de septembre 2025, Deus Ex Remastered devait remettre au goût du jour l’un des monuments du jeu vidéo...

Stranger Things Saison 5 Vecna

Stranger Things saison 5 volume 2 : la bande-annonce est enfin arrivée

15 Déc. 2025 • 18:00
0 Geekeries

La bande-annonce du volume 2 de la saison 5 de Stranger Things vient d’être dévoilée, offrant un aperçu intense de la...

Fusion nucleaire

Fusion nucléaire : Thea Energy parie sur un réacteur « tolérant » aux imperfections grâce à l’IA

15 Déc. 2025 • 15:30
0 Science

La fusion nucléaire promet de bouleverser les marchés mondiaux de l’énergie, mais la complexité technique de cette...

Intelligence artificielle

Donald Trump impose un cadre fédéral unique pour l’IA et bloque les initiatives des États

15 Déc. 2025 • 14:10
0 Hors-Sujet

Dans une manœuvre politique majeure visant à redéfinir la gouvernance technologique américaine, le président Donald...

Alien

Un nouveau jeu AAA Alien en préparation : la saga culte prête à revenir dans le jeu vidéo

15 Déc. 2025 • 13:05
0 Jeux vidéo

La saga Alien pourrait bientôt faire un retour remarqué sur consoles et PC. Si l’on en croit plusieurs informations concordantes, un...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’app Kindle sur iOS se dote d’un assistant intelligent

L’app Kindle sur iOS se dote d’un assistant intelligent

15 Dec. 2025 • 17:46

image de l'article iPhone des 20 ans : Apple travaille avec Samsung et LG pour l’écran sans bordure

iPhone des 20 ans : Apple travaille avec Samsung et LG pour l’écran sans bordure

15 Dec. 2025 • 17:13

image de l'article Toyota va supporter les clés de voiture (Car Key) sur iPhone et Apple Watch

Toyota va supporter les clés de voiture (Car Key) sur iPhone et Apple Watch

15 Dec. 2025 • 16:15

image de l'article Le Royaume-Uni veut que les iPhone bloquent les images de nudité

Le Royaume-Uni veut que les iPhone bloquent les images de nudité

15 Dec. 2025 • 14:49

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site