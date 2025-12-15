Tesla pris la main dans le sac à truquer les performances de ses robots Optimus

Tesla avait organisé pour l’Art Basel Miami Beach ce week-end un événement éphémère baptisé « The Future of Autonomy Visualized ». Installée en marge de la célèbre foire d’art contemporain, cette démo « pop-up » devait montrer l’état de l’art des robots Optimus concernant leur niveau d’autonomie réelle. Les visiteurs pouvaient aussi y apercevoir le prototype du Cybercab, futur véhicule autonome de la marque.

Une vidéo virale et un gros bad buzz

Cette opération de communication a rapidement pris des allures de fiasco. Une vidéo filmée sur place et diffusée sur les réseaux sociaux est devenue virale, et ce n’est pas vraiment en raison d’une quelconque prouesse technologie du robot Optimus. On y voit notamment des robots Optimus statiques ou exécutant des mouvements limités, loin de l’image ultra-sophistiquée souvent associée aux annonces de Tesla.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Pire encore, l’un des robots semble soudain « bugguer » et prendre un casque imaginaire au dessus de sa tête avant de s’effondrer en arrière. La séquence donne clairement l’impression que le robot était en fait téléopéré à distance via un opérateur sous casque XR, comme cela a déjà été constaté chez d’autres fabricants de robots humanoïdes. Problème, Tesla n’a jamais précisé que les robots utilisés pour l’Art Basel Miami Beach étaient contrôlés à distance, l’intitulé de l’évènement éphémère laissant même entendre qu’il s’agissait bel et bien d’une démonstration des capacités du robot en mode autonome (« The Future of Autonomy Visualized »). Un beau mensonge en somme…

Entre ambition technologique et réalité du terrain

Si Tesla continue d’afficher de grandes ambitions dans le secteur de la robotique humanoïde, cet incident rappelle que la frontière entre une démo technologique et une mise en scène trompeuse est parfois ténue. Présenter des prototypes encore en développement dans un contexte aussi exposé peut rapidement se retourner contre un fabricant (surtout si ce dernier s’autoproclame leader sur ce secteur).

Au-delà du buzz, l’événement relance le débat sur la maturité réelle des technologies d’autonomie promises par Tesla, et sur la manière dont elles sont présentées au public. Une chose est sûre : même à Art Basel, l’innovation ne pardonne pas l’improvisation.