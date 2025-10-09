TENDANCES
Geekeries et Insolite

Le robot Optimus de Tesla fait sensation à l’avant-première de Tron : Ares

9 Oct. 2025
2

Lors de la projection en avant première mondiale du film Tron : Ares à Los Angeles, un invité insolite a fait sensation sur le tapis rouge : le robot humanoïde Optimus de Tesla. Arborant les couleurs du film, le robot s’est arrêté devant l’acteur Jared Leto pour exécuter une série de gestes inspirés du kung-fu, ce qui a bien évidemment suscité l’amusement et la stupéfaction des spectateurs. L’événement a été largement relayé sur les réseaux sociaux, avec le compte officiel du robot déclarant  » J’essaie de débuter un combat à l’avant première de Tron: Ares ». Comme on peut s’en douter, cet évènement insolite est le fruit d’une collaboration entre Tesla, Disney et la plateforme xAI

Quand la robotique entre en scène

Voir Optimus en interaction directe avec l’acteur principal du film, c’est aussi en quelque sorte comme entrevoir une projection concrète d’un futur sans doute très proche, celui où les machines intelligentes se tiendront aux côtés des êtres humains dans leurs activités quotidiennes. En outre, le petit show du robot n’était pas uniquement décoratif dans le contexte : pour Tesla, il s’agit aussi de faire la démonstration de l’agilité et de la stabilité accrues de son prototype le plus avancé.

Cette apparition marque en tout cas une étape symbolique pour la robotique grand public, souvent cantonnée aux laboratoires. En emmenant Optimus sur un tapis rouge hollywoodien, Tesla fait ici un geste fort – certes avec de grosses arrières pensées financières – pour populariser la robotique humanoïde. De quoi aussi faire oublier les retours critiques passablement catastrophiques de Tron: Ares ? Il aurait fallu emmener plus de robots peut-être…

