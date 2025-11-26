TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science X-59 : la NASA dévoile les images du premier vol de son jet supersonique « silencieux »
Science

X-59 : la NASA dévoile les images du premier vol de son jet supersonique « silencieux »

26 Nov. 2025 • 11:35
0

Nouvelle étape majeure pour l’aéronautique : la NASA a publié les images du tout premier vol du X-59, son démonstrateur supersonique conçu pour fendre l’air sans produire le traditionnel bang supersonique. La séquence, tournée fin octobre au-dessus du désert du sud de la Californie, offre un aperçu rare de ce que pourrait être l’aviation commerciale à très haute vitesse… et sans nuisance sonore.

Un décollage très attendu

Le X-59 a quitté la piste du site de Skunk Works à Palmdale avant de rejoindre le ciel limpide du Mojave pour un vol d’environ une heure. Aux commandes, le pilote d’essai Nils Larson, qui ne cache pas son enthousiasme: « Tout ce travail, toute cette préparation… et soudain, le moment arrive. Puis la concentration prend le dessus. Quand vous réalisez que c’est terminé, vous vous dites : on l’a fait. »

Conçu conjointement par la NASA et Lockheed Martin, l’appareil se distingue par sa silhouette fuselée et son moteur placé au-dessus du fuselage, un esign qui permet d’étirer les ondes de choc et de transformer le bang supersonique en un simple « bruit sourd » à peine perceptible depuis le sol.

Vers un vol supersonique sans nuisance sonore ?

Ce vol inaugural ouvre une campagne d’essais cruciale. En effet, dans les prochains mois, l’agence spatiale multipliera les sorties pour pousser l’appareil vers des vitesses transsoniques et mesurer précisément son empreinte acoustique. Ces données seront ensuite partagées avec les autorités internationales afin de définir un cadre réglementaire pour le retour des vols supersoniques commerciaux au-dessus des terres.

Avec le X-59, la NASA espère donc tourner la page du « bang » qui avait condamné Concorde à rester cantonné aux liaisons transocéaniques. Si les tests se confirment, c’est donc un nouveau chapitre de l’aviation civile qui pourrait s’ouvrir.

SOURCEGizmodo

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

NASA X59 supersonique Science

Le jet supersonique – et « silencieux » – de la NASA réussit son premier vol en Californie

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Kumma toy AI

L’ourson connecté Kumma revient sur les étals sans son IA NSFW

26 Nov. 2025 • 12:55
0 Matériel

Le fabricant singapourien FoloToy a remis en rayon son ourson connecté Kumma, un jouet présenté comme un compagnon ludique pour les...

Amazon Alexa Plus Logo

Alexa+, le nouvel assistant IA d’Amazon, fait ses débuts en France

26 Nov. 2025 • 10:10
0 Logiciels

Après un test aux États-Unis, Amazon propose Alexa+, son assistant vocal boosté à l’intelligence artificielle...

AgiBot A2

Le robot chinois AgiBot A2 parcourt 106 km sans interruption (et c’est un record !)

26 Nov. 2025 • 9:45
0 Science

Le robot humanoïde AgiBot A2, conçu par la société chinoise éponyme AgiBot (située à Shanghai), a...

HP Logo Batiment

HP annonce licencier 6 000 employés pour miser sur l’IA

26 Nov. 2025 • 8:27
0 Hors-Sujet

HP a annoncé un vaste plan de restructuration qui prévoit la suppression de 4 000 à 6 000 emplois d’ici la fin de...

ChatGPT Logo Icone

ChatGPT facilite désormais l’usage du mode vocal

25 Nov. 2025 • 22:38
3 Internet

OpenAI vient d’annoncer une mise à jour pour ChatGPT, rendant son mode vocal beaucoup plus pratique au quotidien. Cela vient supprimer la...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Wondla : la troisième et dernière saison de la série d’animation est disponible sur Apple TV

Wondla : la troisième et dernière saison de la série d’animation est disponible sur Apple TV

26 Nov. 2025 • 13:45

image de l'article Une enseigne a vendu des iPad Air pour 15 € et veut les récupérer

Une enseigne a vendu des iPad Air pour 15 € et veut les récupérer

26 Nov. 2025 • 12:32

image de l'article Apple obtient 4 années supplémentaires pour son projet de campus en Caroline du Nord

Apple obtient 4 années supplémentaires pour son projet de campus en Caroline du Nord

26 Nov. 2025 • 11:15

image de l'article Planète Préhistorique : l’ère glaciaire : le troisième volet de la docu-fiction démarre sur Apple TV

Planète Préhistorique : l’ère glaciaire : le troisième volet de la docu-fiction démarre sur Apple TV

26 Nov. 2025 • 9:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site