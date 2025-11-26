X-59 : la NASA dévoile les images du premier vol de son jet supersonique « silencieux »

Nouvelle étape majeure pour l’aéronautique : la NASA a publié les images du tout premier vol du X-59, son démonstrateur supersonique conçu pour fendre l’air sans produire le traditionnel bang supersonique. La séquence, tournée fin octobre au-dessus du désert du sud de la Californie, offre un aperçu rare de ce que pourrait être l’aviation commerciale à très haute vitesse… et sans nuisance sonore.

Un décollage très attendu

Le X-59 a quitté la piste du site de Skunk Works à Palmdale avant de rejoindre le ciel limpide du Mojave pour un vol d’environ une heure. Aux commandes, le pilote d’essai Nils Larson, qui ne cache pas son enthousiasme: « Tout ce travail, toute cette préparation… et soudain, le moment arrive. Puis la concentration prend le dessus. Quand vous réalisez que c’est terminé, vous vous dites : on l’a fait. »

Conçu conjointement par la NASA et Lockheed Martin, l’appareil se distingue par sa silhouette fuselée et son moteur placé au-dessus du fuselage, un esign qui permet d’étirer les ondes de choc et de transformer le bang supersonique en un simple « bruit sourd » à peine perceptible depuis le sol.

Vers un vol supersonique sans nuisance sonore ?

Ce vol inaugural ouvre une campagne d’essais cruciale. En effet, dans les prochains mois, l’agence spatiale multipliera les sorties pour pousser l’appareil vers des vitesses transsoniques et mesurer précisément son empreinte acoustique. Ces données seront ensuite partagées avec les autorités internationales afin de définir un cadre réglementaire pour le retour des vols supersoniques commerciaux au-dessus des terres.

Avec le X-59, la NASA espère donc tourner la page du « bang » qui avait condamné Concorde à rester cantonné aux liaisons transocéaniques. Si les tests se confirment, c’est donc un nouveau chapitre de l’aviation civile qui pourrait s’ouvrir.