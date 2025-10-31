TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Le jet supersonique – et « silencieux » – de la NASA réussit son premier vol en Californie
Science

Le jet supersonique – et « silencieux » – de la NASA réussit son premier vol en Californie

31 Oct. 2025 • 15:15
1

Près de dix ans après le lancement du projet, la NASA et Lockheed Martin viennent de franchir une étape majeure concernant l’avion expérimental X-59 Quesst, qui vient d’effectuer avec succès son premier vol d’essai au-dessus de la Californie. Cet appareil révolutionnaire, conçu pour atteindre des vitesses supersoniques sans produire de bang sonore, ouvre la voie à une nouvelle génération d’appareils à la fois plus rapide et plus silencieux.

Une réussite technique pour un programme ambitieux

Le vol inaugural est issu de la collaboration entre l’US Air Force Plant 42 de Palmdale et le Centre de recherche en vol Armstrong de la NASA à Edwards. Si l’on en croit Lockheed Martin, le X-59 « a exécuté toutes les manœuvres prévues », validant ainsi les premières données de vol et les performances aérodynamiques de l’appareil avant son atterrissage en toute sécurité. Cette étape marque le début d’une série de tests destinés à analyser la signature acoustique de l’avion et à mesurer la réaction du public face à ce nouveau type de « bruit » aérien (car oui, le X-59 n’est pas totalement silencieux).

NASA X59 supersonique

Vers le retour du vol supersonique commercial

Grâce à son moteur placé au-dessus du fuselage et à son nez très allongé (ce qui rappelle le Concorde), le X-59 devrait remplacer le bang supersonique traditionnel par de simples « claquements » à peine perceptibles au sol. Ce concept pourrait permettre de réintroduire les vols supersoniques au-dessus des terres américaines, des vols interdits depuis 1973 justement à cause des nuisances sonores. La levée récente de cette interdiction par décret présidentiel redonne à la NASA un rôle pionnier pour définir de nouvelles normes acoustiques pour l’aviation civile. Si les prochains essais confirment ses promesses, le X-59 pourrait bien marquer la renaissance du vol supersonique commercial.

SOURCEEngadget

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Call of Duty Modern Warfare 2 2022 3

Call of Duty : Paramount officialise le film avec Taylor Sheridan et Peter Berg aux commandes

31 Oct. 2025 • 17:45
0 Geekeries

Hollywood se prépare à une nouvelle adaptation d’envergure : Call of Duty va s’inviter sur grand écran, et c’est...

Samsung Logo

Samsung va créer une « méga usine IA » avec les GPU de Nvidia

31 Oct. 2025 • 17:27
0 Hors-Sujet

Samsung a annoncé l’acquisition d’un parc de 50 000 cartes graphiques (GPU) de Nvidia, une initiative qui illustre une offensive...

esport_6

e-Sport : le CIO rompt son partenariat avec l’Arabie Saoudite

31 Oct. 2025 • 16:35
0 Jeux vidéo

C’est une véritable gifle : le Comité international olympique (CIO) a décidé de mettre fin à son partenariat avec...

Netflix Logo Smartphone

Netflix veut racheter Warner Bros et prépare son offre

31 Oct. 2025 • 14:10
1 Hors-Sujet

Netflix envisage sérieusement une offre pour racheter les activités de studio et de streaming (HBO Max) de Warner Bros Discovery. Selon...

FCC

Le shutdown bloque l’arrivée de nouveaux produits technologiques sur le marché américain

31 Oct. 2025 • 12:45
0 Hors-Sujet

Le shutdown du gouvernement américain ne se limite plus aux institutions fédérales : il paralyse désormais une partie du...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone 18 Pro : déjà des informations sur les coloris

iPhone 18 Pro : déjà des informations sur les coloris

31 Oct. 2025 • 16:55

image de l'article Apple suggère qu’il n’y aura pas de nouveaux Mac d’ici la fin de l’année

Apple suggère qu’il n’y aura pas de nouveaux Mac d’ici la fin de l’année

31 Oct. 2025 • 15:50

image de l'article iPhone pliable : Apple accélère la production pour un lancement en 2026

iPhone pliable : Apple accélère la production pour un lancement en 2026

31 Oct. 2025 • 14:15

image de l'article Canva fusionne les applications Affinity : une nouvelle ère pour la création graphique sur Mac

Canva fusionne les applications Affinity : une nouvelle ère pour la création graphique sur Mac

31 Oct. 2025 • 12:40

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site