Le jet supersonique – et « silencieux » – de la NASA réussit son premier vol en Californie

Près de dix ans après le lancement du projet, la NASA et Lockheed Martin viennent de franchir une étape majeure concernant l’avion expérimental X-59 Quesst, qui vient d’effectuer avec succès son premier vol d’essai au-dessus de la Californie. Cet appareil révolutionnaire, conçu pour atteindre des vitesses supersoniques sans produire de bang sonore, ouvre la voie à une nouvelle génération d’appareils à la fois plus rapide et plus silencieux.

Une réussite technique pour un programme ambitieux

Le vol inaugural est issu de la collaboration entre l’US Air Force Plant 42 de Palmdale et le Centre de recherche en vol Armstrong de la NASA à Edwards. Si l’on en croit Lockheed Martin, le X-59 « a exécuté toutes les manœuvres prévues », validant ainsi les premières données de vol et les performances aérodynamiques de l’appareil avant son atterrissage en toute sécurité. Cette étape marque le début d’une série de tests destinés à analyser la signature acoustique de l’avion et à mesurer la réaction du public face à ce nouveau type de « bruit » aérien (car oui, le X-59 n’est pas totalement silencieux).

Vers le retour du vol supersonique commercial

Grâce à son moteur placé au-dessus du fuselage et à son nez très allongé (ce qui rappelle le Concorde), le X-59 devrait remplacer le bang supersonique traditionnel par de simples « claquements » à peine perceptibles au sol. Ce concept pourrait permettre de réintroduire les vols supersoniques au-dessus des terres américaines, des vols interdits depuis 1973 justement à cause des nuisances sonores. La levée récente de cette interdiction par décret présidentiel redonne à la NASA un rôle pionnier pour définir de nouvelles normes acoustiques pour l’aviation civile. Si les prochains essais confirment ses promesses, le X-59 pourrait bien marquer la renaissance du vol supersonique commercial.