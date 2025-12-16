Google Traduction arrête la traduction littérale et ajoute de la nuance

TENDANCES
16 Déc. 2025 • 9:24
0

Google Traduction franchit un cap technique majeur grâce au déploiement de nouvelles fonctionnalités pilotées par l’intelligence artificielle Gemini. Cette mise à jour vise à affiner la compréhension des subtilités linguistiques tout en mettant en place une expérience d’écoute en temps réel capable de reproduire l’intonation originale des interlocuteurs.

Google Traduction

Une gestion affinée des expressions idiomatiques et de l’argot

L’intégration des capacités avancées de Gemini permet à Google Traduction de dépasser la simple conversion littérale pour s’attaquer aux nuances complexes. L’outil analyse désormais le contexte pour fournir des résultats plus naturels lorsqu’il traite des idiomes, de l’argot ou des expressions locales.

Google cite l’exemple de l’expression anglophone « stealing my thunder ». Au lieu d’une traduction mot à mot incohérente, Google Traduction restitue désormais le sens véritable. Ce déploiement débute aujourd’hui sur Android, iOS, le Web et la recherche Google. Il concerne dans un premier temps les utilisateurs aux États-Unis et en Inde pour des traductions entre l’anglais et près de 20 langues, dont l’espagnol, l’arabe, le chinois, le japonais et l’allemand. Le support pour la France et d’autres pays se fera plus tard, sans date précise pour le moment.

La traduction en direct dans les écouteurs préserve le ton

L’application mobile va plus loin en proposant une traduction audio en temps réel directement dans les écouteurs. En s’appuyant sur le modèle Gemini 2,5 Flash Native Audio, cette fonction ne se contente pas de traduire les mots : elle préserve le ton, l’emphase et la cadence de chaque orateur. Cette prouesse technique facilite le suivi des conversations et l’identification des différents intervenants.

Cette option s’active en connectant n’importe quelle paire d’écouteurs et en sélectionnant « Traduction en temps réel » dans l’application. L’utilisateur pointe alors son téléphone vers la source sonore (qu’il s’agisse d’une conversation, d’une conférence ou d’un film) pour entendre la version traduite tout en disposant d’une transcription sur l’écran.

Disponible dès aujourd’hui en version bêta sur Android pour les États-Unis, le Mexique et l’Inde, ce service supporte plus de 70 langues. Google continue d’affiner le modèle et prévoit un déploiement sur iOS et dans d’autres pays dans le courant de 2026.

