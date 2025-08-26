Google Traduction vient concurrencer Duolingo avec sa nouveauté

TENDANCES
26 Août. 2025 • 18:53
0

Google enrichit son application Traduction avec de nouveaux outils d’apprentissage linguistique alimentés par l’intelligence artificielle. Disponible en bêta, cette fonctionnalité propose des leçons personnalisées adaptées au niveau de compétence et aux objectifs des utilisateurs. Cela rappelle Duolingo dans l’idée et c’est gratuit.

Google Traduction Apprentissage

Des leçons sur mesure grâce à l’IA Gemini

En appuyant sur un nouveau bouton dans l’application Google Traduction, les utilisateurs peuvent indiquer leur niveau de compétence et leur objectif d’apprentissage. Pour l’instant, cette fonctionnalité permet aux anglophones d’apprendre l’espagnol et le français, et aux hispanophones, francophones et lusophones de pratiquer l’anglais. Les utilisateurs choisissent parmi des scénarios prédéfinis, comme des conversations professionnelles, des interactions quotidiennes ou des échanges avec des proches.

Grâce aux modèles d’IA de Gemini, Google génère des leçons adaptées. Par exemple, un utilisateur de niveau intermédiaire en espagnol, souhaitant communiquer avec une famille d’accueil lors d’un séjour d’études, pourrait recevoir un scénario axé sur les horaires de repas. Il peut alors pratiquer la conversation avec l’application ou écouter des dialogues en tapant sur les mots reconnus. Ces exercices suivent la progression quotidienne, aidant à développer des compétences linguistiques avec assurance. Ce système rappelle l’approche de Duolingo, qui personnalise également ses leçons selon les niveaux et objectifs.

Une traduction en temps réel plus intéressante

En parallèle, Google met en place une fonctionnalité de traduction en direct, permettant des échanges bidirectionnels entre personnes ne parlant pas la même langue. Cette option génère une transcription et une traduction audio basées sur l’IA, facilitant la communication. Contrairement à la traduction en direct des Pixel 10, l’application Google Traduction ne reproduit pas la voix de l’utilisateur, bien que Google expérimente des options dans ce sens.

Disponible aux États-Unis, en Inde et au Mexique, cette traduction en direct prend en charge plus de 70 langues, dont l’arabe, le français, l’hindi, le coréen, l’espagnol et le tamoul. Cette fonctionnalité renforce l’accessibilité de l’application pour les interactions spontanées, que ce soit en voyage ou dans des contextes multiculturels.

