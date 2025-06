Google va intégrer Veo 3 à YouTube Shorts

Google prévoit d’intégrer Veo 3, son puissant outil de génération de vidéos par IA, à YouTube Shorts d’ici la fin de l’été. Annoncé par le CEO de YouTube, Neal Mohan, lors du festival de la publicité Cannes Lions, cet ajout permettra aux créateurs de générer des vidéos courtes à partir de simples textes. Mohan a notamment vanté les possibilités “illimitées” de l’IA pour démocratiser la création de contenu. Veo 3, une version avancée du modèle déjà utilisé pour les arrière-plans Dream Screen, peut produire des vidéos entières, son compris, à partir d’invites textuelles (prompts).



L’intégration de l’IA soulève toutefois des inquiétudes : certains utilisateurs redoutent une prolifération de contenus artificiels de mauvaise qualité (ou « AI slop »), comme des tutoriels approximatifs ou des sketches peu drôles générés par IA. De plus, la menace des deepfakes reste bien réelle, bien que Google tente de s’en prémunir en collaborant avec l’agence CAA pour permettre aux célébrités de contrôler leur image. Reste à voir si les créateurs bien humains, dont plus de 25 % gagnent déjà de l’argent via les Shorts, accepteront de partager la scène avec du contenu généré automatiquement, ou s’ils préfèreront migrer in fine vers TikTok ou Instagram Reels.